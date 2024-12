Shimla: आपदा प्रभावितों के लिए राहत का बड़ा तोहफा, 5.91 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट जारी

जिला शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसके तहत राहत राशि प्राप्त करने से छूटे प्रभावितों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है।

शिमला (अम्बादत्त): जिला शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसके तहत राहत राशि प्राप्त करने से छूटे प्रभावितों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त ग्रांट उपमंडल दंडाधिकारी जुब्बल, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, शिमला ग्रामीण, कुमारसैन और कोटखाई को जारी की गई है। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि बीते वर्ष आई आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। इसी के तहत जिले में कुछ प्रभावित छूट गए थे, उनके लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। प्रभावित अपने संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी या तहसील कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं।

1015 छूटे हुए प्रभावितों को मिलेगी आर्थिक सहायता

जिले के 8 उपमंडल दंडाधिकारियों को 5,91,73,991 रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। सभी उपमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रभावितों को ग्रांट जारी करेंगे। इस अतिरिक्त विशेष पैकेज के तहत 1015 छूटे हुए प्रभावितों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। इनमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के 28 प्रभावित, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 427 प्रभावित, 240 क्षतिग्रस्त गऊशाला, फसल, भूमि, दुकान आदि के 320 प्रभावित शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशेष राहत पैकेज से जिला शिमला में 2235 प्रभावितों को सहायता प्रदान की गई है। गत वर्ष जिले में 389 घरों के पूरी तरह टूटने, 1551 घरों को आंशिक नुक्सान पहुंचने और 289 लोगों का कृषि, पशु एवं जमीन को हुए नुक्सान पर सहायता प्रदान की गई है। जिले में राहत पैकेज के तहत 22 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा

जिला प्रशासन की ओर से सभी उपमंडल को अलग-अलग राहत राशि जारी कर दी गई है। इसमें जुब्बल को 24,92,000, रोहड़ू को 10,50,000, चौपाल को 54,17,500, रामपुर को 3,52,79,250, ठियोग को 65,59,359, शिमला ग्रामीण को 4,77,500, कुमारसैन को 66,43,382, कोटखाई को 12,55,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। प्रशासन की ओर 5,91,73,991 रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

