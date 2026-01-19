Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Solan: मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई : रोहित

Solan: मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई : रोहित

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 10:19 PM

action will be taken against private schools that charge exorbitant fees rohit

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कमेटी बनाई है।

नालागढ़ (सतविन्द्र) : शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कमेटी बनाई है। शिकायत मिलने पर कमेटी कार्रवाई करेगी।
नालागढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों के दौरान शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कई अच्छे व कई कड़वे फैसले लिए हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में आएंगे। गुणवत्ता को लेकर कोई भी ढलाई नहीं बरती जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दस सालों में पहली बार प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इससे खेल प्रेमियों व खिलाड़ियों में उत्साह बना हुआ है। इससे पहले पांवटा साहिब में हिमाचल ने राष्ट्र स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता की मेजबानी की है।

अब नालागढ़ में और फरवरी में बिलासपुर के घुमांरवी में साॅफ्टबाल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के बाद देश भर में प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। नए स्कूल खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरत है वहां पर स्कूल खोले जाएंगे। बीबीएन में नए स्कूल खोले गए हैं। प्रदेश में जनसंख्या कम होने से सरकारी व निजी स्कूल में बच्चों की संख्या घटी है, लेकिन बीबीएन इसका अपवाद है और यहां पर स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसलिए स्थानीय विधायकों को विश्वास में लेकर जरूरत वाले स्थानों में नए स्कूल खोले जाएंगे। खेड़ा स्कूल में चारदीवारी को लेकर कहा कि इस मामले में एनएचएआई के समक्ष उठाया जाएगा। इस दौरान नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा व दून के विधायक राम कुमार चौधरी भी मौजूद रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!