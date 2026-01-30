हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैंसर केयर सेंटर, मिलेंगी खास सुविधाएं; CM सुक्खू ने किया ऐलान

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैंसर केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में कहा...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैंसर केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। इस केन्द्र के बनने से राज्य में इलाज का एक मजबूत सिस्टम बनेगा। राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यवस्थित जांच, रोकथाम, निगरानी, रिकॉर्डिंग और समय पर पता लगाने की तुरंत ज़रूरत है।

कैंसर के मरीजों को मिलेंगी खास सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस केंद्र में कैंसर के मरीजों की सुविधा के लिए 11 नए स्पेशलिटी विभाग होंगे, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पैलिएटिव केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थिसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ऑन्को पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग कैंसर केयर सेंटर में बनाए जाएंगे और ये विभाग कैंसर के मरीजों को खास सुविधाएं देंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उच्च स्तरीय कैंसर देखभाल संस्थान के साथ विकास और समवन्य ज़रूरी है। रोकथाम, जल्दी पता लगाने और मरीज़ों को पूरी मदद देने पर खास ध्यान देते हुए, राज्य सरकार ने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज में राज्य कैंसर सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा है और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं।

"यह केन्द्र खास तौर पर कैंसर मरीज़ों के लिए होगा"

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 264 बिस्तर की क्षमता वाला यह केन्द्र खास तौर पर कैंसर मरीज़ों के लिए होगा। इसमें एक नैदानिक प्रयोगशाला, एक ओपीडी , एक फार्मेसी, एक आपातकालीन वाडर् और रजिस्ट्रेशन सेवा शामिल होंगी। सत्ता संभालने के बाद से कांग्रेस सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली की तरह राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी मशीनरी और उपकरणों को विश्व स्तरीय मशीनरी और सुविधाओं से बदला जा रहा है। उन्होंने देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बाद राज्य में कैंसर रेट सबसे ज़्यादा होने पर चिंता जताते हुए कहा कि एक उच्च स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल बनने से राज्य के लोगों को आसानी से और अच्छी गुणवत्ता की कैंसर देखभाल मिलेगी।