जरूरी सूचना: 18 जनवरी को सोलन के इन क्षेत्रों में लगेगा Power cut

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 18 जनवरी, 2026 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी।

राहुल वर्मा ने कहा कि 18 जनवरी, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक सेन्ट्रर प्राइम मॉल (हवेली), शांडिल निवास, सेंट ल्यूक्स स्कूल, एस.आई.एल.बी., जौणाजी मार्ग, शूलिनी नगर, शक्ति नगर, शिल्ली मार्ग, मोहन कॉलोनी, शर्मा बैंगक्विट हॉल, चम्बा अपार्टमेंट, चेस्टर हिल्ज, पुलिस चौकी, कल्याण अधिकारी कार्यालय, माया राम डिपो, पुराना डाकघर, मोहन पार्क, अल्पाईन अपार्टमेंट, माता शूलिनी मंदिर, दुर्गा क्लब, चौक बाज़ार, बाण मोहल्ला, गांधी मोहल्ला, गंज बाज़ार, मोहन कॉलोनी, लोअर बाज़ार, कशिश अपार्टमेंट, ज़िला अस्पताल के कुछ हिस्सो में, पुराना न्यायालय मार्ग, लोक निर्माण विभाग तृतीय वृत्त कार्यालय एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि खराब मौसम एवं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।