Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हमीरपुर में रिटायर्ड नायब तहसीलदारों के लिए सुनहरा मौका, इस दिन तक करें आवेदन

हमीरपुर में रिटायर्ड नायब तहसीलदारों के लिए सुनहरा मौका, इस दिन तक करें आवेदन

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Jan, 2026 09:32 AM

a golden opportunity for retired naib tehsildars in hamirpur

जिला हमीरपुर में नायब तहसीलदार के 2 खाली पदों पर रिटायर्ड नायब तहसीलदार तैनात किए जाएंगे। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि इन दोनों पदों के लिए 65 वर्ष तक के रिटायर्ड नायब तहसीलदार 31 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर...

हमीरपुर। जिला हमीरपुर में नायब तहसीलदार के 2 खाली पदों पर रिटायर्ड नायब तहसीलदार तैनात किए जाएंगे। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि इन दोनों पदों के लिए 65 वर्ष तक के रिटायर्ड नायब तहसीलदार 31 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक ने राजस्व विभाग में कम से कम 5 साल नौकरी की हो तथा उसके खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। इन्हें 60 हजार रुपये मासिक मानदेय पर 3 माह के लिए तैनात किया जाएगा, जिसे बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त कार्यालय या जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इससे पहले, जिला में पटवारी के 63 और काननूगो के 4 पदों के लिए भी 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!