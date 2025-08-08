Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: 9 मरीज स्क्रब टाइफस से पीड़ित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Una: 9 मरीज स्क्रब टाइफस से पीड़ित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 05:24 PM

9 patients suffering from scrub typhus health department issued advisory

जिला में बरसात के मौसम में जहां बाढ़ कहर ढा रही है, वहीं स्क्रब टाइफस के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है।

ऊना (विशाल): जिला में बरसात के मौसम में जहां बाढ़ कहर ढा रही है, वहीं स्क्रब टाइफस के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। जिला में अब तक 9 मामले स्क्रब टाइफस के सामने आए हैं, जिनमें से एक मरीज अभी भी क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन है। कुल 9 में से 6 अकेले मैहतपुर-बसदेहड़ा से आए हैं, जबकि 2 मरीज बंगाणा स्वास्थ्य खंड के हैं, जबकि एक मरीज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पाया गया है। स्क्रब टाइफस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है और स्वास्थ्य खंड अधिकारियों को भी अपने क्षेत्रों की टीमों को सतर्क रहने व मरीजों के टैस्ट करके उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएमओ डा. एसके वर्मा ने माना कि बरसात के सीजन में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ रहे हैं और अब तक 9 मरीज स्क्रब टाइफस से पीड़ित पाए गए हैं, जिन्हें उपचार दिया गया है। इस संबंध में सभी स्वास्थ्य खंडों के बीएमओ को एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं।

ऐसे फैलता है स्क्रब टाइफस

स्क्रब टाइफस बरसात के मौसम में फैलने वाली एक बीमारी है। यह खतरनाक जीवाणु रिकेटशिया से संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है जो खेतों, झाड़ियों व घास में रहने वाले चूहों से पनपता है। यह जीवाणु चमड़ी के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और स्क्रब टाइफस बुखार पैदा करता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता।

और ये भी पढ़े

ये होते हैं लक्षण

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डा. एसके वर्मा ने बताया कि जोड़ों में भयंकर दर्द और कंपकपी के साथ किसी व्यक्ति को 104 से 105 डिग्री का तेज बुखार होने, शरीर में अकड़न और थकावट महसूस होने पर तुरंत डॉक्टरी जांच करवा लेनी चाहिए। ज्यादा संक्रमण में गर्दन, बाजुओं के नीचे, कूल्हों के ऊपर गिल्टियां होने जैसे लक्षण भी स्क्रब टायफस के हमले की निशानी हो सकते हैं, ऐसे किसी भी लक्षण में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। इसके अलावा भी बुखार कैसा भी हो तुरंत डाक्टरी सलाह लें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!