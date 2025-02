Himachal: हैदराबाद, बिहार और गुजरात से 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस वर्दी की आड़ में की थी डिजिटल ठगी

Edited By Vijay, Updated: 11 Feb, 2025 11:31 AM

जिला किन्नौर पुलिस द्वारा डिजिटल अरैस्ट मामले में हैदराबाद, बिहार तथा गुजरात से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपियों ने जिला किन्नौर के स्कीबा गांव के एक व्यक्ति से डिजिटल अरैस्ट होने की धमकी देकर 17,50,200 रुपए की ठगी की थी...

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर पुलिस द्वारा डिजिटल अरैस्ट मामले में हैदराबाद, बिहार तथा गुजरात से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपियों ने जिला किन्नौर के स्कीबा गांव के एक व्यक्ति से डिजिटल अरैस्ट होने की धमकी देकर 17,50,200 रुपए की ठगी की थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग राज्यों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा इनसे लगभग 11 लाख 50 हजार रिकवर भी किए जा चुके हैं।

एसपी किन्नौर अभिषेक शेखर ने बताया कि 18 नवम्बर, 2024 को स्कीबा गांव के एक व्यक्ति को कुछ अन्जान व्यक्तियों ने व्हाट्सएप काल की तथा पुलिस अधिकारियों की वेशभूषा पहन कर डिजिटल अरैस्ट होने कि धमकी देकर 17,50,200 रुपए की ठगी की है, जिस पर 20 नवम्बर, 2024 को पुलिस थाना मूरंग में धारा 318(4),351 (2) व 61 (2) भारतीय न्यायिक संहिता में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए दिसम्बर 2024 में किन्नौर साइबर सैल एवं पुलिस थाना मूरंग की एक टीम गठित की गई तथा छानबीन कर पता चला कि अपराधियों का संबंध तेलंगाना एवं बिहार राज्य से है, जिस पर टीम को उपरोक्त राज्यों में तस्दीक के लिए रवाना किया गया।

इस दौरान टीम द्वारा हैदराबाद से 4 आरोपी रवि कुमार, सुदर्शन, मोहम्मद नवाज व रेवती को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपी शिन्दु कुमार मिश्रा व आनंद को भी बिहार से गिरफ्तार किया गया। उक्त सभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गहन पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि जिन व्यक्तियों के लिए ये लोग काम करते हैं, उनसे इनकी बातचीत सिर्फ टैलीग्राम व व्हाट्सएप के माध्यम से ही होती थी। इस पर साइबर सैल द्वारा इनके टैलीग्राम व व्हाट्सएप का रिकाॅर्ड खंगालने पर आरोपी गुजरात राज्य के होने पाए गए, जिनकी धरपकड़ के लिए जनवरी माह में फिर से एक टीम गठित करके गुजरात राज्य रवाना की गई तथा गुजरात से किन्नौर पुलिस द्वारा आरोपियों के सरगना मेहुल ठाकोर उर्फ जिमी व जीगनेश, सहानी उर्फ रौक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को रामपुर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।

एसपी ने बताया कि किन्नौर पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों के सभी खातों को फ्रीज किया गया जिनमें फ्राॅड राशी ट्रासंफर की गई थी तथा इन सभी खातों में पुलिस द्वारा लगभग 5 लाख रुपए होल्ड किए गए हैं तथा इन आरोपियों से पुलिस द्वारा अब तक लगभग 6,40,000 रुपए रिकवर किए हैं, इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा साइबर ठगों से लगभग 11 लाख 50 हजार रुपए रिकवर किए जा चुके हैं।

क्रिप्टो करंसी के जरिए ठगी करने में करते थे मदद

एसपी ने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि यह सभी आरोपी टैलीग्राम व व्हाट्सएप के जरिए म्यूल बैंक अकाऊंट की व्यवस्था करते थे व क्रिप्टो करंसी के जरिए ठगी करने में मदद करते थे तथा पूछताछ में यह भी पता चला कि इन आरोपियों ने पिछले 5/6 महीनों में अन्य कई लोगों के साथ भी लाखों रुपयों की ठगी की है जिस पर अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है।

