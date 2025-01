Himachal: कृषि जगत में बनाई अलग पहचान, 7 महिलाओं को मिला इनोवेटिव उद्यमी पुरस्कार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (एटीएआरआई) जोन-1, लुधियाना द्वारा हाल ही में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्य की 7 महिला कृषि उद्यमियों को इनोवेटिव महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिमाचल डैस्क: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (एटीएआरआई) जोन-1, लुधियाना द्वारा हाल ही में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्य की 7 महिला कृषि उद्यमियों को इनोवेटिव महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली महिलाओं को चम्बा, शिमला, सोलन और लाहौल और स्पीति II के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा समर्थित किया गया था। इन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रबंधन डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं ने अपने स्थानीय समुदायों की उद्यमशीलता की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने क्षेत्रों में समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन किया है।

चम्बा जिला की तीन महिला किसानों को उनकी अभिनव उद्यमिता के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें अंजलि कुमारी, रीतू देवी और बबली कुमारी को चम्बा में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समर्थित किया गया था। उधापुर की अंजलि कुमारी ने पांगी हिल्स एफपीओ के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों की सफलतापूर्वक ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्कीटिंग की है। उनके पोर्टफोलियो में प्राकृतिक वन उत्पाद, जड़ी-बूटियां, सुपरफूड, बॉडी केयर उत्पाद, कृषि सामान, ऊनी और सूती कपड़े, साथ ही विभिन्न कला और शिल्प उत्पाद शामिल हैं। भंडारका निवासी रीतू देवी आस्था स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण और विपणन का कार्य कर रही है। उनके प्रमुख उत्पादों में चंबा ग्रीन चुख, चम्बा रैड चुख और विभिन्न प्रकार के घर के बने अचार शामिल हैं। बबली कुमारी अपने चामुंडा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले जूट-आधारित उत्पादों का उत्पादन और विपणन करती हैं।

सोलन जिला के कोटि देवरा की पिंकी देवी पिछले 4 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रही हैं। पशुधन और मिलेट्स की खेती के साथ अपने काम के अलावा वह एक प्राकृतिक उत्पाद का संसाधन भंडार संचालित करती हैं और मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पाद भी बनाती हैं। वहीं कवराग की आरती शांडिल को केवीके सोलन द्वारा ARYA परियोजना के तहत मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। तब से वह बटन मशरूम की खेती कर रही हैं और पिछले साल 'टौर' पत्तियों से पतल बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक लघु उद्योग की स्थापना की। वह 7-8 महिलाओं को रोजगार प्रदान करती हैं और अपने उत्पाद ऑनलाइन मार्कीट प्लेस के माध्यम से बेचती हैं। आरती और पिंकी दोनों ने केवीके सोलन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

लाहौल-स्पीति के सुमलिंग की चेरिंग बुटिथ को सीबकथोर्न उद्योग में उनके काम के लिए पहचाना गया। केवीके लाहौल और स्पीति II द्वारा समर्थित, वह काजा में स्पीति सीबकथोर्न सोसाइटी की सदस्य हैं, जो सीबकथोर्न प्रसंस्करण को बढ़ावा देती है। सोसायटी में 75 किसान शामिल हैं और यह पाउडर, जूस, चाय, जामुन और जैम सहित विभिन्न प्रकार के सीबकथोर्न उत्पादों का उत्पादन करती है।

शिमला जिला के जगोथी की डॉ. दिव्या शर्मा को नेचरस अपनी ऊर्जा नामक कंपनी के तहत फलों और विभिन्न वन उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण और महिलाओं के प्रशिक्षण में अपने काम के लिए सम्मानित किया गया। नवीन खाद्य उत्पाद विकसित करने के लिए उन्हें केवीके शिमला से समर्थन मिला है। इसके अतिरिक्त केवीके शिमला की प्रभारी डॉ. उषा शर्मा को प्राकृतिक खेती, विशेष रूप से सेब की खेती के लिए वैज्ञानिक मॉडल विकसित करने में उनके नेतृत्व और समर्पण के लिए 'प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार' से नवाजा गया है।

कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने महिला सशक्तिकरण के लिए रोल मॉडल बनने के लिए पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने में उनके अमूल्य समर्थन के लिए शिमला, सोलन, चम्बा और लाहौल और स्पीति-II की केवीके टीमों की सराहना की। विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. इंद्र देव ने भी महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसानों और केवीके को बधाई दी।

