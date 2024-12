Shimla: सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में सोमवार से होगा 6 ओपीडी का संचालन

एक बार फिर से अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पैशलिटी चमियाणा में 6 सुपर स्पैशलिटी विभागों की ओपीडी का संचालन सोमवार से आरंभ होगा।

शिमला (संतोष): एक बार फिर से अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पैशलिटी चमियाणा में 6 सुपर स्पैशलिटी विभागों की ओपीडी का संचालन सोमवार से आरंभ होगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चमियाणा अस्पताल के प्राचार्य की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत अब न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नैफ्रालॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंटोलॉजी विभागों की ओपीडी का संचालन 23 दिसम्बर से चमियाणा में होगा। अभी इन सुपर स्पैशलिटी विभागों की ओपीडी आईजीएमसी शिमला में चल रही थी, लेकिन सोमवार से आईजीएमसी की बजाय अब सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में इनका संचालन शुरू होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद यहां सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट की जा चुकी है।

बता दें कि हाईकोर्ट ने ही सितम्बर माह में चमियाणा में चल रहीं 8 ओपीडी को सुविधाओं के अभाव में बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से इन ओपीडी का संचालन आईजीएमसी में हो रहा था। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने चमियाणा का दौरा किया और यहां सुविधाओं की जांच की और कुछ रोज पहले ही हाईकोर्ट ने फिर से यहां ओपीडी के संचालन को हरी झंडी दी है। बदली हुईं परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया और ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि सरकार ने उक्त अस्पताल के भवन और अन्य बुनियादी ढांचे और मशीनों को स्थापित करने में भारी निवेश किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 6 विभागों की ओपीडी का संचालन चमियाणा में ही करने की इजाजत दी है। इसके लिए यहां स्टाफ नर्सों को भी आईजीएमसी से चमियाणा भेज दिया गया है। कोर्ट ने उपरोक्त स्टाफ के अलावा परिसर के रखरखाव और सफाई के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को चिकित्सा अधीक्षक के अधीन करने के आदेश जारी करने को कहा। कोर्ट ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए कि वह चमियाणा तथा भट्टाकुफर के बीच आवश्यक स्ट्रीट लाइटों की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।

