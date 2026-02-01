देहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई,  6.31 ग्राम चिट्टा बरामद...पंजाब का 21 वर्षीय युवक गिरफ्तार

देहरा (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश में देहरा जिला पुलिस को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘नशा मुक्त हिमाचल अभियान' के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। देहरा पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने को बताया कि...

देहरा (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश में देहरा जिला पुलिस को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘नशा मुक्त हिमाचल अभियान' के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है।

6.31 ग्राम चिट्टा बरामद

देहरा पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने को बताया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार और प्रभावी कार्रवाई के तहत पुलिस स्टेशन मोहिन की एक पुलिस टीम ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान रेलरा दी हट्टी नाम की जगह पर एक मोटरसाइकिल (पीबी-05एएस-1395) को रोका। बाइक सवार के पास से तलाशी के दौरान 6.31 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान पालेंद्र सिंह उर्फ कालू के रूप में हुई है। पंजाब के अमृतसर का रहने वाला कालू 21 वर्ष का है। चौधरी ने बताया कि बरामदगी के आधार पर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन मोहिन में मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जांच और कार्रवाई जारी है।

'असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी'

मयंक चौधरी ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया और कहा कि नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध ड्रग्स से संबंधित गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें और अपने इलाके को नशामुक्त बनाने में सहयोग करें।