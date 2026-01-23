चंबा के दूरदराज गांवों तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार, निर्मित होगी 54.600 किलोमीटर लंबी सड़कें

चंबा विधानसभा क्षेत्र के सदर विधायक नीरज नैय्यर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण चार के अंतर्गत चंबा विधानसभा क्षेत्र की 14 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

नीरज नैय्यर ने बताया कि इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की कुल लंबाई 54.600 किलोमीटर है तथा इनके निर्माण पर लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्र के दूरदराज गांवों के लिए आवागमन की दृष्टि से एक बड़ी सौगात साबित होगी।

नीरज नैय्यर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-4 के तहत स्वीकृत सड़कों में लिंक रोड से गांव द्रवाला 10.750 किमी, लिंक रोड से गांव सानोथा 4.300 किमी, साच से फतेहपुर 3.325 किमी, लिंक रोड से गांव ननू 1.800 किमी, लिंक रोड से द्रडा से सेरू 3 किमी, लिंक रोड से घरग्राम 8.200 किमी, लिंक रोड से गांव घतरेड 3.200 किमी तथा लिंक रोड से घांनजुम शामिल है।

इसी तरह योजना के तहत लिंक रोड से गांव रुँडेगा 1.500 किमी, लिंक रोड से गांव बसौधन 2.370 किमी, मंगला ओहली–भरियां– खपरा व झहरें रोड 2.370 किमी, लिंक रोड से मांनकोट 3.900 किमी , चंबा-मलूना-कठना रोड 3.640 किमी और रजेरा से बैली 4.500 किमी सड़क शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त इनके रखरखाव के लिए 4.87 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

विधायक नीरज नैय्यर ने चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों की इस बड़ी सौगात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी , केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री शिवराज चौहान व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आभार व्यक्त किया है।