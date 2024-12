Una: अवैध खनन पर प्रशासन और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी मशीन सहित 5 ट्रैक्टर जब्त

कलरूही खड्ड में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए की गई।

अम्ब (अश्विनी): कलरूही खड्ड में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए की गई। जानकारी के अनुसार प्रशासन को खड्ड में अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। गत 29 नवम्बर को डीसी ऊना जतिन लाल ने बुलाई गई अधिकारियों की बैठक में अवैध खनन और नशा माफिया से निपटने के निर्देश जारी किए थे। इसी के मद्देनजर रविवार को एसडीएम अम्ब सचिन शर्मा (आईएएस) की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कलरूही खड्ड में सुनियोजित ढंग से छापा मारा और अवैध खनन में जुटी मशीनरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि खनन माफिया के साथ मिट्टी माफिया भी पूरी तरह से सक्रिय है। पहाड़ों का सीना चीर कर जहां रोजाना करोड़ों रुपए की मिट्टी का कारोबार हो रहा है, वहीं इस दौरान हजारों पेड़-पौधों की बलि चढ़ रही है। हालात ये हैं कि अवैध खनन और मिट्टी माफिया पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण पहाड़ बंजर हो रहे हैं और पेड़-पौधे बड़ी संख्या में खत्म हो रहे हैं।

एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुक्सान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उधर, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here