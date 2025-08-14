Himachal: लाहौल में 36.46 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 5 पुल, CM ने शिमला से वर्चुअली किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से लाहौल घाटी में 36 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 पुलों का शिलान्यास किया।

मनाली (सोनू): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से लाहौल घाटी में 36 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 पुलों का शिलान्यास किया। ये सभी पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे, जो पर्यटन, कृषि और बागवानी के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। इन पुलों में चौखंग नाले पर 35 मीटर लंबा सिंगल स्पैन इंटरमीडिएट लेन स्टील ट्रस ब्रिज, किशोरी नाले पर 22 मीटर लंबा पुल, मुरिंग नाले पर पुल, तेलिंग नाले पर 76 मीटर लंबा पुल और चिनाव नदी पर 49 मीटर लंबा पुल शामिल है। सभी पुल आरसीसी और स्टील ट्रस संरचना से बनाए जाएंगे।

इस माैके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल किसी भी क्षेत्र की विकास यात्रा की रीढ़ होते हैं। इनके बनने से जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल यातायात सुगम बनाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और पर्यटन गतिविधियों को भी गति देगी। इस अवसर पर केलांग में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक अनुराधा राणा, डीसी किरण भड़ाना, एसडीएम आकांक्षा शर्मा, एसी टू डीसी कल्याणी गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पवन राणा सहित कई अधिकारी केलांग में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने लाहौल के लोक निर्माण विभाग चिनाव मंडल में ऑफलाइन टैंडर की सीमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पहले एक्सियन को केवल 1 लाख रुपए तक के टेंडर ऑफलाइन लगाने की अनुमति थी। इसके चलते विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई थी। ऑफलाइन टैंडर की सीमा राशि बढ़ाने की मांग विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ और उपायुक्त लाहौल-स्पीति को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं विधायक अनुराधा राणा ने बाढ़ से सड़कों, पुलों और फसलों को हुए नुक्सान को लेकर राहत राशि की मांग की और मुख्यमंत्री को लाहौल-स्पीति दौरे का निमंत्रण दिया। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में टीम बनाकर जिला में हुए नुक्सान की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाए। उसके बाद प्रदेश सरकार हरसंभव मदद देगी।