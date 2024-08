Sirmaur News: मेडिकल कॉलेज नाहन में डेंगू के आए 48 नए मामले, 880 पहुंचा आंकड़ा

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 04:33 PM

सिरमौर जिला में अब डेंगू बेकाबू होने लगा है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि विभाग डेंगू से निपटने के लिए हर तरह से तैयार होने की बात कह रहा है, बावजूद इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।

नाहन (चंद्र): सिरमौर जिला में अब डेंगू बेकाबू होने लगा है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि विभाग डेंगू से निपटने के लिए हर तरह से तैयार होने की बात कह रहा है, बावजूद इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार को अकेले मैडीकल कालेज नाहन में 48 मामले डेंगू के सामने आए हैं। अधिकतर मामले नाहन शहर के पाए गए हैं। इनमें मोहल्ला अमरपुर पहले ही हॉट स्पॉट बन चुका है। यहां पर सबसे अधिक लोग डेंगू का शिकार हुए हैं। जिले में अब तक 880 के करीब लोग डेंगू पाॅजिटिव आए हैं। इसमें जुलाई महीने में 500, जबकि अगस्त महीने में एक सप्ताह के भीतर 380 के करीब लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं।

स्क्रब टायफस ने भी बढ़ाईं मुश्किलें, अब तक 44 मामले

डेंगू के साथ-साथ अब स्क्रब टायफस भी स्वास्थ्य विभाग की सिरदर्दी बढ़ा रहा है। जुलाई महीने में स्क्रब टायफस के 22 मामले आए थे और अब एक सप्ताह के भीतर ही 22 मामले आ चुके हैं। स्क्रब टायफस से हिमाचल में एक मौत भी हो चुकी है, ऐसे में अब डेंगू और स्क्रब टायफस को लेकर लोगों में दहशत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू प्रभावित मोहल्ला अमरपुर में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी छेड़ा गया है। विभाग द्वारा 20 जागरूकता टीमों का गठन किया गया है, लेकिन यह अभियान और प्रयास बौने साबित हो रहे हैं।

मेडिकल काॅलेज में लग रही मरीजों की भीड़

बरसात के मौसम के चलते इन दिनों जलजनित रोगों की चपेट में लोग आ रहे हैं। ऊपर से डेंगू और स्क्रब टायफस के चलते मेडिकल काॅलेज में उपचार के लिए रोजाना लोगों की भारी भीड़ रहती है। मेडिसन ओपीडी का तो खासा बुरा हाल है। वहीं नेत्र, चर्म और हड्डी रोगों की ओपीडी में खासी भीड़ रहती है। मेडिकल काॅलेज के एमएस.डॉ. अमिताभ जैन ने बताया कि डेंगू और स्क्रब टायफस के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को डेंगू के 48 नए मामले आए हैं। वहीं अगस्त महीने में अब तक 22 मामले स्क्रब टायफस के भी आ चुके हैं। उन्होंने माना कि अस्पताल में काफी भीड़ है, फिर भी अस्पताल प्रशासन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है।

डेंगू से बचाव को लेकर किया जा रहा जागरूक : अजय पाठक

सीएमओ डॉ. अजय पाठक ने बताया कि सिरमौर में अब तक 880 मामले डेंगू के आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव को लेकर उपचार के साथ-साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्विक रिस्पाॅन्स टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इसके अलावा लोगों को घर-घर जाकर भी जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास सफाई रखने और सावधानी बरतने की अपील की है।

