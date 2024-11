Solan: रामशहर में ‘विधायक जनता के द्वार’ कार्यक्रम में हरदीप बावा ने सुनीं जनसमस्याएं, 40 मामलों का मौके पर निपटारा

नालागढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामशहर में वीरवार को ‘विधायक जनता के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक हरदीप सिंह बावा ने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है।

नालागढ़ (सतविन्द्र): नालागढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामशहर में वीरवार को ‘विधायक जनता के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक हरदीप सिंह बावा ने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। सरकार का प्रया उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं पर शीघ्र संज्ञान लेकर निपटारा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रामशहर, मित्तियां, नण्ड, लुनस, बहेड़ी, डोली, साई चरोग, कोइड़ी, धर्माणा तथा पोले दा खाला के नागरिकों द्वारा 91 मांगे तथा 17 शिकायतें प्रस्तुत कीं। इसमें से 40 मामलों का निपटारा मौके पर ही किया गया तथा शेष मामले सम्बन्धित विभागों को सुलझाने के लिए प्रेषित किए गए।

सामुदायिक सेवा केन्द्र का किया लोकार्पण

इससे पूर्व विधायक ने ग्राम पंचायत रामशहर में 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक सेवा केन्द्र का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ राजकुमार, ग्राम पंचायत रामशहर की प्रधान कृष्णा शर्मा, धर्माणा के प्रधान रामचंद, नण्ड की प्रधान सपना, डोली की प्रधान सीता देवी, कोइड़ी की प्रधान गंगा देवी, तहसीलदार रामशहर सतिन्दर जीत, तहसीलदार नालागढ़ निशा आज़ाद, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता परवरसर वीरेंद्र शर्मा, हुसन ठाकुर, राज रानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here