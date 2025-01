Himachal: 2009 बैच की मानसी सहाय ठाकुर सहित 4 IAS अधिकारियों को मिला सचिव रैंक

हिमाचल प्रदेश कैडर वर्ष 2009 बैच के 4 आईएएस अधिकारियों को सचिव पद के बराबर (सुपरटाइम स्केल लेवल-14) का रैंक मिला है। इसके अलावा 4 आईएएस अधिकारियों को सिलैक्शन ग्रेड लेवल-13 एवं 9 को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल-12 का लाभ मिला है।

4 आईएएस अधिकारियों को सिलैक्शन और 9 को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का तोहफा

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश कैडर वर्ष 2009 बैच के 4 आईएएस अधिकारियों को सचिव पद के बराबर (सुपरटाइम स्केल लेवल-14) का रैंक मिला है। इसके अलावा 4 आईएएस अधिकारियों को सिलैक्शन ग्रेड लेवल-13 एवं 9 को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल-12 का लाभ मिला है। सरकार की तरफ से नवगठित 14 नगर पंचायतों के प्रशासक का जिम्मा स्थानीय एसडीएम को सौंपा गया है। सुपर टाइम स्केल लेवल-14 का लाभ प्राप्त करके सचिव रैंक पाने वाले 4 आईएएस अधिकारियों में वर्ष 2009 बैच की मानसी सहाय ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है, जो हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई हैं। इसके अतिरिक्त इसी बैच के रोहन चंद ठाकुर, डाॅ. राज कृष्ण परुथी व विनोद कुमार को भी सचिव रैंक मिला है। सिलैक्शन ग्रेड लेवल-13 का लाभ पाने वाले 4 अन्य आईएएस अधिकारियों में डाॅ. ऋचा वर्मा, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेष मीना और राजेश्वर गोयल शामिल हैं।

इन 9 आईएएस अधिकारियों को मिला जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल-12 का लाभ

प्रदेश के जिन 9 आईएएस अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल-12 का लाभ मिला है। इसमें डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश, निदेशक कार्मिक एवं वित्त बिजली बोर्ड अनुराग चंद्र, डीसी किन्नौर डाॅ. अमित कुमार शर्मा, डीसी ऊना जतिन लाल, एमडी कौशल विकास निगम गंधर्व राठौर, डीसी लाहौल-स्पीति राहुल कुमार, सीईओ बीबीएनडीए सोनाक्षी सिंह तोमर, विशेष सचिव पर्यटन विजय कुमार तथा विशेष सचिव गृह एवं सतर्कता मनोज कुमार शामिल हैं। सरकार की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

14 नवगठित नगर पंचायतों के प्रशासक का दायित्व संभालेंगे एसडीएम

सरकार की तरफ से गठित 14 नगर पंचायतों के प्रशासकों का जिम्मा भी स्थानीय एसडीएम को सौंपा गया है। इसमें नगर पंचायत संधोल के प्रशासक का जिम्मा एसडीएम धर्मपुर, नगर पंचायत धर्मपुर का जिम्मा एसडीएम धर्मपुर, नगर पंचायत बल्द्वाड़ा का जिम्मा एसडीएम सरकाघाट, नगर पंचायत भोरंज का जिम्मा एसडीएम भोरंज, नगर पंचायत बड़सर का जिम्मा एसडीएम बड़सर, नगर पंचायत बंगाणा का जिम्मा एसडीएम श्रीनयनादेवी जी, नगर पंचायत झंडूता का जिम्मा एसडीएम झंडूता, नगर पंचायत बनीखेत का जिम्मा एसडीएम झंडूता, नगर पंचायत बनीखेत का जिम्मा एसडीएम डल्हौजी, नगर पंचायत खुंडिया का जिम्मा एसडीएम ज्वालामुखी, नगर पंचायत नगरोटा सूरियां का जिम्मा एसडीएम ज्वाली, नगर पंचायत कुनिहार का जिम्मा एसडीएम अर्की और नगर पंचायत शिलाई का जिम्मा एसडीएम शिलाई को सौंपा गया है।

