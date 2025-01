Hamirpur: केवाईसी न करवाने पर हमीरपुर में 38 हजार राशन कार्ड हुए ब्लॉक

हमीरपुर जिले में लगभग डेढ़ लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं, जिनको सरकार सहकारी सभाओं के डिपुओं के माध्यम से सस्ता राशन हर महीने प्रदान करती है।

हमीरपुर (राजीव) : हमीरपुर जिले में लगभग डेढ़ लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं, जिनको सरकार सहकारी सभाओं के डिपुओं के माध्यम से सस्ता राशन हर महीने प्रदान करती है। सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले राशन में कोई हेराफेरी न हो और पात्र व्यक्ति को ही सस्ता राशन मिले, इसके लिए पहले डिपुओं में स्कैंनिग मशीन में कार्डधारक का अंगूठा लगता था, लेकिन अब सरकार ने इस झंझट को खत्म करने के उद्देश्य से सभी राशनकार्ड धारकों के राशनकार्ड को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है। सभी राशनकार्ड धारकों के राशनकार्ड की केवाईसी की जा रही है।

उपभोक्ता डिपुओं में जाकर यह एप डाऊनलोड करके अपने राशनकार्ड की केवाईसी नहीं कर रहे हैं। इसके चलते हमीरपुर जिले में लगभग 38 हजार राशनकार्ड ब्लॉक हो गए हैं। अब ब्लॉक हुए राशनकार्ड धारकों को सस्ता राशन नहीं मिलेगा। लोग राशनकार्ड लेकर डिपुओं में राशन लेने पहुंच रहे हैं लेकिन उनके राशनकार्ड की केवाईसी न होने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। राशनकार्ड की ई-केवाईसी करते समय छोटे बच्चों व अपंग बुजुर्गों की ई-केवाईसी करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते कई राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है और उन्हें सस्ते राशन से वंचित रहना पड़ रहा है।

जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी शिव राम राय का कहना है कि राशनकार्ड की ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता राशनकार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवा रहे, जिसके चलते 38 हजार राशनकार्ड ब्लॉक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में 9500 राशन कार्ड अनब्लॉक हुए हैं और उनकी केवाईसी की गई है। डिपो संचालकों को हिदायत दी है कि इस महीने का राशन उपभोक्ताओं को दे दिया जाए] लेकिन सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। लोग घर बैठे भी अपने राशनकार्ड की केवाईसी कर सकते हैं( इसके लिए उन्हें एचपी पीडीएस की एप डाऊनलोड करनी पड़ेगी और उसमें अपना आधार नंबर भरकर अपने राशनकार्ड की केवाईसी कर सकते हैं।

