Mandi: BSL जलाशय किनारे सैर कर रही महिला से स्कूटी सवार 2 युवकों ने की लूटपाट, पुलिस तलाश में जुटी

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 युवकों द्वारा एक महिला का मोबाइल व कान की बाली छीनने का मामला सामने आया है। इस घटना में युवक मोबाइल छीनने में तो कामयाब हो गए, लेकिन कान की बाली नहीं ले जा पाए। इस छीना-झपटी में महिला का कान जख्मी हो गया है। वहीं युवक मौके से फरार होकर सुंदरनगर बाईपास की ओर भाग गए।

भोजपुर निवासी पीड़ित महिला ने थाना सुंदरनगर में इस घटना की सूचना दी है। महिला के अनसुार वह बुधवार देर शाम बीएलएल जलाशय किनारे सैर कर रही थी तो उसी दौरान 2 युवक स्कूटी पर आए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। उक्त युवकों ने उसके कान की बाली छीनने की भी कोशिश की, जिसमें वे कामयाब नहीं हो पाए।

पुलिस ने शिकायत मिलते ही मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया है। हालांकि आरोपियों ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात के पीछे चिट्टे का सेवन करने वाले युवाओं का हाथ हो सकता है। थाना प्रभारी नानक चंद ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं।

