Crime News: मंडी और सुंदरनगर में 20.2 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 10 Jan, 2025 10:49 AM

मंडी/सुंदरनगर (रजनीश/सोढी): जिला पुलिस ने मंडी व सुंदरनगर में 2 युवकों को 20.2 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पहले मामले में मंडी जिला पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टीगेशन यूनिट (एसआईयू) ने 28 वर्षीय युवक को 13.2 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी काे पुलिस थाना सदर के हवाले कर दिया है। एसआईयू टीम को यह सफलता मंडी-पठानकोट हाईवे पर बिजणी में लगाए नाके के दौरान मिली है। आरोपी उस समय पालमपुर से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस में सवार था। आरोपी की पहचान शिवम निवासी रामनगर अप्पर मंगवाई टारना व तहसील सदर के रूप में की गई है।



दूसरे मामले में बीएसएल पुलिस थाना की टीम ने शुकदेव वाटिका के किनारे हाईवे पर नाके के दौरान एक कार सवार युवक से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान राजेश कुमार निवासी गांव व डाकघर खुराहल व तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में ले लिया है। एसपी साक्षी वर्मा ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी है जोकि आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है वे नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी पुलिस के साथ सांझा कर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें।

