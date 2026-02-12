Main Menu

Shimla: जेल से फरार कैदी को 24 घंटे में दबाचने वाले 2 जांबाज सम्मानित, DGP ने दिया प्रशंसा प्रमाण-पत्र

Edited By Vijay, Updated: 12 Feb, 2026 04:29 PM

2 warder honored for nabbing prisoner who escaped from jail within 24 hours

जिला कारागार कैथू (शिमला) से फरार हुए एक खतरनाक अपराधी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले दो जेल वार्डरों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है।

शिमला (राक्टा): जिला कारागार कैथू (शिमला) से फरार हुए एक खतरनाक अपराधी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले दो जेल वार्डरों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। कारागार एवं सुधार सेवाएं हिमाचल प्रदेश के महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी ने वार्डर दिनेश कुमार और वार्डर संदीप कुमार के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

जानकारी के अनुसार 1 नवम्बर, 2024 को आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी कैथू जेल से फरार हो गया था। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्डर दिनेश कुमार और संदीप कुमार ने बिना समय गंवाए तुरंत सर्च अभियान शुरू किया। दोनों वार्डरों की त्वरित कार्रवाई और कड़ी सतर्कता के चलते फरार कैदी को 24 घंटे के भीतर ही दबोच लिया गया। उनकी इस मुस्तैदी से न केवल एक अपराधी दोबारा पकड़ा गया, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर पैदा हुआ संभावित खतरा भी टल गया।

महानिदेशक द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार दिनेश कुमार और संदीप कुमार को डायरैक्टर जनरल कमैंडेशन सर्टिफिकेट क्लास-1 से नवाजा गया है। सम्मान के साथ-साथ दोनों जांबाज कर्मचारियों को 300-300 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। विभाग ने दोनों वार्डरों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और जिम्मेदारी की भावना की सराहना करते हुए इसे अन्य कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बताया है।

