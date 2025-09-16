Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: मंदिर जा रहे 2 लाेगाें काे बहा ले गया पानी का सैलाब, एक का शव बरामद...दूसरे की तलाश जारी

Mandi: मंदिर जा रहे 2 लाेगाें काे बहा ले गया पानी का सैलाब, एक का शव बरामद...दूसरे की तलाश जारी

Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2025 12:21 PM

2 people were swept away in the strong flow of the ravine

मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की शिवाबदार पंचायत में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां खड्ड पार करते समय 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई...

मंडी (रजनीश): मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की शिवाबदार पंचायत में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां खड्ड पार करते समय 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति पास के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले थे। जब वे खड्ड में लकड़ी का पुल पार कर रहे थे ताे अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए।

घटना पता चलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया, साथ ही प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंच गईं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति प्रेम नाम का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दूसरे लापता व्यक्ति मनोहर की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!