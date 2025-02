Kangra: नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2.220 किलोग्राम चरस सहित चुराह के 2 लोग काबू

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत वीरवार को पुलिस थाना नूरपुर के तहत जसूर के मठोली में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।

नूरपुर (राकेश): पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत वीरवार को पुलिस थाना नूरपुर के तहत जसूर के मठोली में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने जगदीश पुत्र मोतीराम तथा तेगा पुत्र नरेश निवासी मकन सनवाल तहसील चुराह के कब्जे से 2 किलो 220 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

