Mandi: भूतपूर्व सैनिकों की आश्रित श्रेणी से भरे जाएंगे स्टाफ नर्स के 16 पद, इस तारीख तक करें पंजीकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में बैच आधार पर पूर्व सैनिकों के आश्रित वर्ग से स्टाफ नर्स के 16 पद भरे जाएंगे।

जोगिंद्रनगर (अमिता/विनोद): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में बैच आधार पर पूर्व सैनिकों के आश्रित वर्ग से स्टाफ नर्स के 16 पद भरे जाएंगे। इसके लिए निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने रोजगार कार्यालयों को निर्धारित बैच के आधार पर मांग पत्र जारी किया है।

प्रभारी उप रोजगार कार्यालय जोगिंद्रनगर सुमित ने बताया कि सामान्य श्रेणी लिए दिसम्बर 2014, अनुसूचित जाति के लिए दिसम्बर 2015, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिसम्बर 2015 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए दिसम्बर 2019 बैच तक के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित उम्मीदवार पात्र होंगे।

स्टाफ नर्स पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान व विश्वविद्यालय से जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। पात्र आवेदक 29 जनवरी 2025 से पहले अपना नाम ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें ताकि उनका नाम निदेशक, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग शिमला को समय रहते भेजा जा सके।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here