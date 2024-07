हिमाचल: सांसद कंगना रणौत की इस बात पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कसा तंज, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई वायरल

Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2024 04:23 PM

प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक पोस्ट ने मंडी की सियासत को फिर गरमा दिया है। वीरवार को सोशल मीडिया पर डाली गई उनकी पोस्ट को सीधेतौर पर सांसद कंगना रनौत से जोड़ कर देखा जा रहा है।

शिमला (राक्टा): प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक पोस्ट ने मंडी की सियासत को फिर गरमा दिया है। वीरवार को सोशल मीडिया पर डाली गई उनकी पोस्ट को सीधेतौर पर सांसद कंगना रनौत से जोड़ कर देखा जा रहा है। बता दें कि बीते दिन सांसद कंगना रणौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र में खोले गए सांसद संवाद केंद्र का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों की समस्याएं सुनीं जाएंगी तथा लोग उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। हालांकि मिलने से पहले लोगों को अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा और समस्या भी लिखित तौर पर देनी होगी।



अब सांसद की इस बात पर तंज करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है कि हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी अपने कार्य के लिए मिल सकता है। विक्रमादित्य सिंह की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है और लोगों ने तरह-तरह के कमेंट भी किए है। उल्लेखनीय है कि बीते लोकसभा चुनाव में कंगना रणौत और विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट को लेकर आमने-सामने थे। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को पटखनी देते हुए जीत दर्ज की थी।



चुनाव में छिड़ी रही जुबानी जंग

लोकसभा चुनाव के दौरान भी कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह में जुबानी जंग देखने को मिली थी। एक-दूसरे को घेरने के लिए दोनों ने कोई मौका नहीं छोड़ा था। चुनावी प्रचार के दौरान कंगना ने उन्हें छोटा पप्पू तक कह दिया था और विक्रमादित्य सिंह ने भी उन्हें क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया था।

