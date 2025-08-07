Main Menu

  Himachal: जंगल में दाेस्ताें के साथ पार्टी मना रहा था युवक, अचानक चली गोली और फिर....

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2025 07:17 PM

जिला मंडी के बल्ह उपमंडल की ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के पास कूप गल्लू जंगल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हाे गया।

रिवालसर: जिला मंडी के बल्ह उपमंडल की ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के पास कूप गल्लू जंगल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हाे गया। घायल युवक की पहचान कमल ठाकुर (32) पुत्र हेमराज निवासी गांव कोठी गैहरी, तहसील बल्ह के रूप में हुई है। गोली उसकी पीठ में लगी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी को भी गहरी चोट पहुंची है। युवक की गंभीर हालत को देखते हो उसे पीजीआई रैफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, जब कमल अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी कर रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी और कमल माैके पर ही गिर पड़ा। गोली किस दिशा से चली और किसने चलाई फिलहाल यह अब तक रहस्य बना हुआ है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि यह गोली किसी शिकारी द्वारा चलाई गई हो सकती है, जिसने संभवतः जंगल में जानवर समझकर निशाना साधा हो। हालांकि, यह भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि यह किसी आपसी रंजिश का मामला हो।

इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ समय से क्षेत्र में कुछ संदिग्ध शिकारी जंगल के आसपास मंडराते देखे गए हैं। इससे यह आशंका और गहराई है कि कहीं यह हादसा शिकार के दौरान हुई लापरवाही का नतीजा तो नहीं। वहीं घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी हैडक्वार्टर मंडी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। 

