हमीरपुर: काम पर जा रहा था युवक, रास्ते में घट गई ये दर्दनाक घटना

सुजानपुर (अश्वनी): सुजानपुर-हमीरपुर मुख्य सड़क पर देहरियां बस स्टॉप के पास चल रहे जिम के साथ घिरथोली बल्ह गांव के लिए जाने वाले रास्ते पर 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बनाल पंचायत के सरोल गांव निवासी विजय कुमार (35) पुत्र प्रकाश चंद के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विजय कुमार बल्ह गांव में वैल्डिंग की दुकान पर काम करता था और शनिवार सुबह दुकान पर जाने के लिए इसी रास्ते से जा रहा था कि यह हादसा हो गया। हालांकि 11 केवी विद्युत लाइन से टच होने पर जैसे ही विजय कुमार को करंट लगा तो उसे छुड़ाने के लिए जिम से एक लड़का आया लेकिन इस दौरान वह लड़का भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। उसे तुरंत एंबुलैंस में सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया।

उधर, विद्युत अनुभाग चबूतरा के कनिष्ठ अभियंता चमन कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात को आंधी-तूफान से करोट, बनाल व चबूतरा के कई गांवों की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई थी। शनिवार सुबह करीब 9 बजे वह अन्य विद्युत कर्मियों के साथ विद्युत लाइन में फाॅल्ट ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि 11 केवी विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से एक व्यक्ति को करंट लगा है, जिसकी मौके पर मौत हो गई है। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने बारे उन्हें पहले किसी ने भी सूचना नहीं दी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद उन्होंने तुरंत 11 केवी विद्युत लाइन से सप्लाई बंद करवाई और विद्युत कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उधर, थाना प्रभारी मस्त राम ने बताया कि विजय कुमार अविवाहित था। पुलिस द्वारा जिला मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है तथा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

