Solan: डिलीवरी के बाद महिला की माैत, परिजनाें की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज

नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हाेने का मामला सामने आया है। महिला की माैत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आराेप लगाए हैं तथा इस बाबत पुलिस में शिकायत दी है....

नालागढ़ (आदित्य): नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हाेने का मामला सामने आया है। महिला की माैत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आराेप लगाए हैं तथा इस बाबत पुलिस में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।



मिली जानकरी के अनुसार हटडा नालागढ़ निवासी विक्रम सिंह की पत्नी दीप कौर काे 18 सितम्बर को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर परिजन उसे न्यू नालागढ़ में स्थित निजी अस्पताल लेकर आ गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि बड़े ऑप्रेशन के जरिए ही डिलीवरी होगी। इसके बाद गर्भवती महिला काे ऑप्रेशन थिएटर ले जाया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ थे।

विक्रम ने आरोप लगाया कि 19 सितम्बर की सुबह उसकी पत्नी काे दर्द हुई तो डॉक्टर ने दर्द का इंजैक्शन दिया और कुछ देर बाद से पत्नी के शरीर में मूवमैंट होना बंद हो गई। इसे देखते हुए डॉक्टर ने उसे चंडीगढ़ रैफर करने को कहा। विक्रम ने आरोप लगाया कि रैफर करने से पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। जब उसे नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।



महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं थाना प्रभारी राकेश रॉय का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।