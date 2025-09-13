Main Menu

  • Himachal: छत पर कपड़े उतारने गई थी महिला, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि मच गई चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Sep, 2025 12:41 PM

woman died due to electric shock

हिमाचल डेस्क। मैहतपुर बसदेहड़ा में एक दुखद घटना में, 28 वर्षीय एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला की पहचान वार्ड-4 मैहतपुर बसदेहड़ा की निवासी राधिका, पत्नी दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, राधिका अपनी छोटी बेटी को कमरे में छोड़कर छत पर कपड़े उतारने गई थी। वह लोहे की तार से कपड़े निकाल रही थी, तभी अचानक तार में करंट आ गया। करंट इतना जोरदार था कि राधिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कुछ देर बाद, राधिका की बड़ी बेटी स्कूल से घर लौटी। जब वह छत पर गई, तो उसने अपनी माँ को अचेत अवस्था में देखा। बेटी ने घबराकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुँचे और राधिका को मृत पाया। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया।

सूचना मिलते ही मैहतपुर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुँची। पुलिस ने राधिका के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरे मैहतपुर बसदेहड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है। राधिका के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

एएसपी ऊना, संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। यह हादसा एक दुखद सबक है कि बिजली के तारों और उपकरणों के साथ सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है।

