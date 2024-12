Chamba: पर्यटन नगरी डल्हौजी में पहली बार आयोजित होगा विंटर फैस्ट

र्यटन नगरी डल्हौजी में 29, 30 और 31 दिसम्बर को चलो चम्बा अभियान के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने और उनके मनोरंजन के लिए पहली बार विंटर फैस्ट का आयोजन किया जाएगा।

डल्हौजी (शमशेर): पर्यटन नगरी डल्हौजी में 29, 30 और 31 दिसम्बर को चलो चम्बा अभियान के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने और उनके मनोरंजन के लिए पहली बार विंटर फैस्ट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अनिल भारद्वाज ने की। पर्यटन विभाग चम्बा और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस आयोजन को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें स्थानीय होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल सहित अन्य संस्थाओं का सहयोग रहेगा। एसडीएम अनिल भारद्वाज एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि इस विंटर फैस्ट के अंतर्गत 29 दिसम्बर को डल्हौजी के सुभाष चौक पर, 30 व 31 दिसम्बर को गांधी चौंक पर डीजे नाइट आयोजित की जाएगी। वहीं इस दौरान पर्यटकों के लिए कई आकर्षक प्रतियोगिताओं करवाई जाएगी।

सुभाष चौक पर लगेंगे संस्कृति को दर्शाते हस्तकला के स्टाल

इस दौरान सुभाष चौक पर चम्बा जिला की संस्कृति को दर्शाते हस्तकला के स्टाल लगाएं जाएंगे। वहीं गांधी चौंक पर खानपान के स्टाल लगाए जाएंगे। पर्यटकों को चम्बा की संस्कृति से रू-ब-रू करवाने के लिए सांस्कृतिक दल अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 31 दिसम्बर को नए वर्ष का स्वागत क्रेकर शो के साथ किया जाएगा। वहीं होमगार्ड का बैंड अपनी पहाड़ी धुनों से पर्यटकों का मनोरंजन करेगा।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा, तहसीलदार रमेश चौहान, जिला भाषा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, व्यापार मंडल प्रधान राकेश चौभियाल, होटल एसोसिएशन महासचिव हरप्रीत मोनू, राहुल उपमन्यु, करण मोंगा, नगर परिषद से राजिंदर कुमार, देवेंद्र शर्मा, आशु गंडोत्रा सहित एनएचपीसी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

