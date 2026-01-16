Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: सड़क निर्माण के लिए उखाड़ी पाइपलाइन, 58 दिनों से पानी के लिए तरस रहे टीयूकर गांव के बाशिंदे

Kangra: सड़क निर्माण के लिए उखाड़ी पाइपलाइन, 58 दिनों से पानी के लिए तरस रहे टीयूकर गांव के बाशिंदे

Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2026 10:01 PM

villagers craving for water from 58 days

फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती पंचायत मकड़ौली के टीयूकर गांव में पेयजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। गांव के लोगों को पिछले 58 दिनों से नलों में पानी नहीं मिल रहा।

रैहन (दुर्गेश): फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती पंचायत मकड़ौली के टीयूकर गांव में पेयजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। गांव के लोगों को पिछले 58 दिनों से नलों में पानी नहीं मिल रहा। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे दूरदराज से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हैल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। टीयूकर गांव को डब्ल्यूएसएस छत्तर-मकड़ौली जलापूर्ति योजना से पानी की आपूर्ति होती है, जो पिछले करीब 2 महीनों से ठप्प पड़ी हुई है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। 

प्रशासन गंभीरता से दे समस्या पर ध्यान 
स्थानीय पूर्व प्रधान रमेश पठानिया ने बताया कि पानी की समस्या से पूरा गांव परेशान है। उन्होंने कहा कि टीयूकर गांव में 58 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। अगर पैकेज डी-5 लिफ्ट जलापूर्ति योजना समय पर पूरी हो जाती तो आज गांव के लोगों को इस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना के तहत सड़क किनारे बिछाई गई पाइपलाइन को सड़क निर्माण कार्य के दौरान उखाड़ दिया गया जोकि सरकारी धन की बर्बादी और विभागीय समन्वय की कमी को दर्शाता है।

जलापूर्ति योजना पर भी सवाल
इसी बीच क्षेत्र के लिए स्वीकृत पैकेज डी-5 लिफ्ट जलापूर्ति योजना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम मकड़ौली, छत्तर, वेहर, ध्याला और गदराना, दीनी के लिए प्रस्तावित इस परियोजना के लिए 33.07 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया था। योजना में इंजीनियरिंग खरीद, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, ट्रायल रन के साथ-साथ कार्य पूर्ण होने के बाद 5 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार को दी जानी थी। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना की अनुमानित पूर्णता तिथि जनवरी 2024 थी, लेकिन 2025 बीत जाने के बावजूद यह योजना पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी।

कुछ समय पहले चोरी है कारण
जल शक्ति विभाग गंगथ के एसडीओ सनोरिया ने पानी की समस्या पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डब्ल्यूएसएस छत्तर-मकड़ौली योजना में कुछ समय पहले चोरी की घटना हुई थी, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हुई। पानी की समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!