Una: भदसाली रोड़ पर वाहनों की आवाजाही आगामी आदेशों तक रहेगी बंद

ऊना। भदसाली से पंजाब और हिमाचल सीमा की ओर एनएच 503ए पर किमी 3/0 सड़क पर भारी वाहनों (डबल या मल्टीएक्सल वाले वाहनों) के लिए जोखिमपूर्ण है। इसलिए आम जनता की सुरक्षा के लिए अगले आदेशों तक रोड़ को पूरी तरह से बंद किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे एनएच 503-ए पर स्थित भदसाली रोड़ 2 सितंबर को हुई भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके चलते रोड़ पर वाहनों की आवाजाही को बंद किया गया था। उन्होंने बताया कि यातायात को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए टै्रफिक को जैजों मोड से सम्पर्क मार्ग से होते हुए भदसाली तक डायवर्ट किया गया था।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।