Una: त्यूड़ी-धमांदरी रोड एक माह के लिए बंद, यातायात वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट

त्यूड़ी-धमांदरी रोड़ (किलोमीटर 0/000 से 0/500 पर वाहनों की आवाजाही 11 अगस्त से 11 सितंबर तक बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा गया है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत...

ऊना। त्यूड़ी-धमांदरी रोड़ (किलोमीटर 0/000 से 0/500 पर वाहनों की आवाजाही 11 अगस्त से 11 सितंबर तक बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा गया है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश त्यूड़ी-धमांदरी रोड़ के मरम्मत कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही के लिए यातायात को सम्पर्क मार्ग त्यूड़ी-बदोली से गोलपंगा रोड़ पर मोड़ा गया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।

