Una: सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के शिविर में 800 से अधिक लोगों ने करवाई चिकित्सीय जांच

ऊना (विशाल): सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा जिला मुख्यालय के सुविधा पैलेस में रविवार को 48वें नि:शुल्क मैगा मैडीकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ऊना जनहित मोर्चा भी सहयोगी संस्था के रूप में मौजूद रहा। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय परम संत बाबा बाल जी महाराज और ऋषिकेश एम्स के अध्यक्ष डा. राज बहादुर ने सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा की मौजूदगी में किया।

शिविर के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रीय परम संत बाबा बाल जी महाराज ने संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम संत लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं और दूसरी तरफ सफेद वस्त्रों में डॉक्टर होते हैं, जो वास्तव में संतों से भी बड़े हैं और परमात्मा का रूप माने जाते हैं। उन्होंने डॉ. राज बहादुर को ऊना व समस्त हिमाचल का गौरव बताते हुए कहा कि ऊना के निवासी डा. राज बहादुर की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और वह बेहद विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं।

बाबा बाल ने सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा को बधाई देते हुए कहा कि नौजवान अभिषेक राणा ने पीड़ित जनमानस की सेवा को अपना संकल्प बनाया है और उनके नेतृत्व में संस्था लगातार प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में व अन्य राज्यों में मैडीकल कैंप लगाकर आम लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। उन्होंने राणा से उनके आश्रम ऋषिकेश व वृंदावन में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाने का आह्वान किया।

संस्था के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने परम संत बाबा बाल जी महाराज, एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष डॉ. राज बहादुर सहित पी.जी.आई. चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों व उनकी टीम को माता श्री चिंतपूर्णी देवी का चित्र व चुनरी देकर सम्मानित किया। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुटलैहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो और ऊना जनहित मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता भी उपस्थित रहे। सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने भी शिविर का दौरा किया और मरीजों से उनका हाल-चाल जाना।

5 जिलों के लोगों ने करवाई जांच, निःशुल्क दवाइयां वितरित

शिविर में ऊना के अतिरिक्त जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व सोलन के नालागढ़ के विभिन्न स्थानों से आए मरीजों का सैलाब उमड़ा। सुबह से लेकर देर शाम तक 800 से भी अधिक मरीजों ने देश के जाने-माने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया और नि:शुल्क दवाइयों का लाभ उठाया। स्वास्थ्य सेवाओं की भव्य व्यवस्था देखकर लोगों ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।

मैं एम्स का अध्यक्ष जरूर हूं, पर मोहाली में ही सेवाएं देता रहूंगा : डॉ. राज बहादुर

शिविर की सबसे खास बात यह रही कि देश के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं ऋषिकेश स्थित एम्स के अध्यक्ष डॉ. राज बहादुर, जोकि ऊना जिले के ही निवासी हैं, स्वयं कैंप में पहुंचे और मरीजों को नि:शुल्क सेवाएं प्रदान कीं। डॉ. राज बहादुर ने इस अवसर पर कहा कि वह एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष जरूर बने हैं, लेकिन वह बीते 3 दशक से रीजनल स्पाइन सैंटर मोहाली में उत्तर भारत के मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी मोहाली में सेवाएं देते रहेंगे। एम्स में वह सिर्फ जरूरी बैठकों में बतौर अध्यक्ष भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह अभिषेक राणा व उनकी टीम की आम लोगों के प्रति ऐसी नेक सेवाओं को सलाम करते हैं और उनके इस अभियान में हर कदम पर साथ हैं।

ये चिकित्सक रहे मौजूद

कैंप में हड्डी रोग, आंख, त्वचा और नाक-कान-गला (ईएनटी) से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉ. राज बहादुर, चंडीगढ़ सैक्टर-32 मैडीकल कालेज के त्वचा रोग विभागाध्यक्ष व निदेशक डा. जीपी धामी, पीजीआई चंडीगढ़ की ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. जयवंती व उनकी टीम तथा पीजीआई से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एसएस पांडव व टीम ने मरीजों की जांच की।

यह अभियान लगातार जारी रहेगा

सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने कहा कि सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट संस्था अब तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों विशेषकर ट्राइबल जिला लाहौल-स्पीति में बड़े स्तर पर नि:शुल्क मैगा मैडीकल कैंप आयोजित कर चुकी है। प्रदेश के हजारों रोगी इलाज के लिए पीजीआई या अन्य बड़े अस्पतालों में रैफर होते हैं लेकिन आज ऊना और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवाई गईं। आम जनता को घरद्वार के पास निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी यशपाल अग्रवाल और गुरमीत बेदी, सामान्य उद्योग निगम के पूर्व उपाध्यक्ष राम कुमार, राजीव भनोट, दविंदर कौशल, अशोक धीमान, हरपाल गोगी, विनय शर्मा, राजेन्द्र मलांगड़, बलविंदर गोल्डी, राजकुमार पठानिया, रणवीर सैनी और सौरव लुम्बा सहित बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।