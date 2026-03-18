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  • ऊना में अब घर-द्वार पहुंचेगा सिलेंडर: प्रशासन ने जारी किया गैस सप्लाई का यह रूट चार्ट

ऊना में अब घर-द्वार पहुंचेगा सिलेंडर: प्रशासन ने जारी किया गैस सप्लाई का यह रूट चार्ट

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Mar, 2026 05:55 PM

una route chart issued for domestic gas supply

जिल़ा दण्डाधिकारी, जतिन लाल ने हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभी एलपीजी गैस एजेंसियों को ज़िला के उपभोक्ताओं को फोकल पॉइंट्स और घर-द्वार पर घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू एवं...

ऊना। जिल़ा दण्डाधिकारी, जतिन लाल ने हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभी एलपीजी गैस एजेंसियों को ज़िला के उपभोक्ताओं को फोकल पॉइंट्स और घर-द्वार पर घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी गैस एजेंसियों हेतु रूट चार्ट जारी किया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और लोग किसी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर विश्वास न करें।

उन्होंने गैस एजेंसियों/वितरकों के लिए सभी गैस एजेंसियां अपने संबंधित रूट चार्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वितरण करने वाले सभी वाहनों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (लाउडस्पीकर) लगाने और गैस आपूर्ति के बारे में घोषणा सुनिश्चित करने के भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि बॉटलिंग प्लांट से आपूर्ति बाधित होती है या किन्हीं प्रशासनिक कारणों से रूट चार्ट का पालन नहीं हो पाता है, तो संबंधित ग्राम पंचायत और खाद्य निरीक्षक को समय पर सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने वितरकों को वाहनों में वजन करने वाली मशीन और गैस लीकेज डिटेक्टर रखना अनिवार्य है किया है। वितरक उपभोक्ताओं को उचित कैश मेमो जारी करना सुनिश्चित करेंगे। रूट चार्ट का उल्लंघन करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी और वितरकों को समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि मैसर्ज कमल गैस एजैंसी, ऊना द्वारा मंगलवार को रामपुर, रामपुर बेला और साईं कॉलोनी, कुठार खुर्द, कुठार कलां, बरसाना, सुनेहड़ा, जनकौर, पेखूबेला, ननग्रां, लोअर कोटला कलां, रूद्रा कॉलोनी, लोअर अजनोली, फतेहपुर, खानपुर, अप्पर कोटला कलां, अप्पर अजनोली और डंगोली भीखा मॉर्किट, बुधवार को कोटला खुर्द, टक्का के पूरे क्षेत्र में, हरिजन बस्ती टक्का, संसाला नगर, अप्पर व लोअर नारी, धांदीआल और मनोहर मॉर्किट, वीरवार को लोअर बसाल, लोअर त्यूड़ी, पनोह, घंडवाल, बटूही, बलोह और भड्ौलियां खुर्द, शुक्रवार को चलोला, नंगल सलागंड़ी, सनझोट, धमान्दरी, सतलेटा, मनोहर मॉर्किट, लोअर कोटला कलां, लोअर अजनोली, लोअर अरनियाला, रेलवे फाटक भीखा मॉर्किट, हरिजन बस्ती कोटला, अप्पर बसाल, मनोहर मार्किट, बाबा डेरा और बाबा बेहड़ ख्वाजा, शनिवार को अप्पर अरनियाला, मलाहत, भड़ौलियां खुर्द, राम बेला कुठार खुर्द, कुठार खुर्द, बराना, बराना, सुनेहड़ा, जनकौर, फतेहपुर, ननग्रां, खानपुर, झलेड़ा, रायंसरी और रविवार को लोअर बसाल, त्यूड़ी, बदोली, डटवाड़ा, बरेड़ा, पोलियां, टलप, धमान्दरी हरिजन बस्ती, रामपुर, लालसिंगी, बडसाला, मन्सोह, हिल व्यू, पुलिस लाइन और कुष्ठ आश्रम में घरेलू गैस की आपूर्ति की जाएगी जबकि सोमवार को एजैंसी बंद रहेगी।

उन्होंने बताया कि मैसर्ज बंगाणा गैस एजैंसी द्वारा सोमवार को खुरवांई, अम्बेड़ा, चौकी मनियार, जोल, भलौण, बैरियां, कृष्णा नगर, होहारी, बुहाणा, चड़ोली, तलमेड़ा, टकोली और सौहारी, मंगलवार को थानाकलां, समूरकलां, बरनोह, लमलैहड़ी, छपरोह, बल्ह, सकोन, कुरियाला, जम्बेड़, कमूं, बल्ह और सैली, बुधवार को पीपलू, धनेटा, ग्वालपत्थर, बदारन, बदौली, भगौर, किटपल, कांगू, बाहल, जसाई, लाला दा टियाला और मडियाणी, वीरवार को थानाकलां, छपरोह, मझेड़, मंदली, रायपुर प्रोईयां, मकरैड़, चुरुड़ी, घरवासड़ा, लिदकोट, पीरनिगाह, उपरला दोबड़ और चौगाठ, शुक्रवार को तमलेहड़ा, जोल, सोहारी, अम्बेहड़ा, भिण्डला, पीपलू, सरोह, मतोह, चमियाड़ी, गलू, भयाबी, झिकला, सनियाणा, चपलाह और झिकला थाना, शनिवार को बंगाणा कॉलोनी, बंगाणा पंचायत, धुन्धला, मलागढ़, तनोह, लठियाणी, राजली, बुुधान, कोडरा, कौसरियां घराणा और गंगलोह जबकि रविवार को बंगाणा, समला़ा, चराड़ा, शांतला, न्यारी, टिक्कर, चपलाह, पीरसलूही, कामलू, मगरू, अलोह, बुढवार, नारी, अरलू, भरमौत और कुड पलाहटा में घरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी।

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इसी प्रकार शहीद सुनील गैस सर्विस दौलतपुर रोड़ गगरेट द्वारा सोमवार को गगरेट, अप्पर और लोअर चलेट, दौलतपुर और भट्ठा, ललोटी, मुबारिकपुर, भंजाल, नकड़ोह, राम नगर, कैलाश नगर, भद्रकाली, फतेहपुर, अम्लेहड़, अभयपुर, ब्रहमपुर, कुनेरन, जीतपुर बहेड़ी और रामपुर कुठियाड़ा, मंगलवार को मेन रोड़ कलोह, ओयल, टटेहड़ा, मावा सिंधियां, अप्पर और लोअर कुठेड़ा, जसवालां, लोहारली अप्पर और लोअहर, थपलां, पम्बाड़ा और काला पंगा, बुधवार को गगरेट, मरवाड़ी, रायपुर, बबेहड़, गनू मंदवाड़ा, अभयपुर लोअर, डंगोह खास, डंगोह खुर्द, पिरथीपुर, भद्रकाली, जोह, सलोह और सदयाणी, वीरवार को मेन रोड़ संगियाणी, दियोली, घनारी, अम्बोटा, कलोह, अप्पर एण्ड लोअर बड़ोह, हरोटी और थपला, शुक्रवार को गगरेट लोकल, गगरेट अप्पर, बहुतकनीकी रोड़, ऊना रोड़, भरवाईं रोड़, दौलतपुर रोड़, पुराना अम्ब रोड़, सत्संग घर रोड़, होशियारपुर रोड़, कलोह बैली, बणे दी हट्टी, मुबारिकपुर, गगरेट बैली, अंदौरा अप्पर और लोअर, शनिवार को अप्पर दियोली, घनारी अप्पर, खान टिल्ला, नंगल जरियाला अप्पर और लोअर, मावा कोहला अप्पर एण्ड लोअर, अम्बोआ और हरवाल में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि मैसर्ज पंजावर गैस सर्विस द्वारा मंगलवार को नगनोली, गुगलेहड़, बढेड़ा राजपूतां, जाडला क्यिोरी, लोहारली, कुठेड़ा जसवां, पंडोगा और ईसपुर, बुधवार को बढेड़ा, कांगड़, समनाल, हरोली, सैंसोवाल, रोड़ा और धर्मपुर लोअर एण्ड अप्पर, वीरवार को बदौड़ी, कनेटी, हरोली, पालकवाह, पंजावर, दौलतपुर और खड्ड, शुक्रवार को भदसाली, सलोह और घालूवाल, शनिवार को हीरानगर, साहूवाल, दुलैहड़, बिड़ाववाल, भदियारन, गौंदपुर बूल्ला, गौंदपुर जयचंद, सिंगा, बीटन, बोलेवाल, ललड़ी, मनुवाल, नंगल कलां, नंगल खुर्द, टाहलीवाल, गुरपलाह, बाथू, बाथड़ी, नंगल भटखुर्द, पालकवाह इत्यादि क्षेत्रों, रविवार को पंजियाणा, बालीवाल, पूबोवाल, कुठार बीत, पोलियां बीत, मलूवाल, छेत्रां, हीरां थड़ा, थकारन, मकोटखड़, चांदपुर, कनेटी और बदोड़ी अप्पर में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाएगी जबकि सोमवार को अवकाश रहेगा।

इसी प्रकर मैसर्ज सुगम गैस सर्विस रक्कड़ कॉलोनी द्वारा मंगलवार जलग्रां, चताड़ा, अप्पर बहडाला, बहडाला मार्किट, खुड और तनोली, बुधवार को देहलां, मैहतपुर, बसदेहड़ा, जखेड़ा, भटोली, मोरवार और बनगढ़, वीरवार को रायपुर सहोड़ा, रायपुर ब्ररे, बरसाड़ा, अजौली, बीनेवाल, पूना, माजरा, मलूकपुर और सनोली, शुक्रवार को छत्रपुर ढाडा, ट्रक यूनियन, सब्जी मण्डी, विश्कर्मा मंदिर, वीरबाड़ा चौक, संतोषगढ़, भड़ोलियां कलां, बडैहर, जोड़ाववाल, सासन, पेखूबेला, टर्मिनल, लम्बलेहड़ा, उदयपुर, चढ़तगढ़, शनिवार को बसोली, मदनपुर, लमलैहड़ी, सल्ली, बल्हखालसा, चंगर, नाले, पीरनिगाह, मसियाणी, सल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों और इसके आस-पास के क्षेत्रों, रविवार को रक्कड़ कॉलोनी और प्रतिदिन मांग के अनुसार सभी क्षेत्रों में आपूर्ति की जाएगी जबकि सोमवार को अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि मैसर्ज हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटड अम्ब द्वारा सोमवार को अलोह, किन्नू, थनिकपुरा, भरवाईं, बेहड़, लोअर भंजाल, सलोह बेरी, जोह, पिरथीपुर निचला, भगूटी मोहल्ला और स्थानीय अम्ब, मंगलवार को दिलवां, दियाड़ा, हम्बोली, सेरी, बेहड़ी, दौलतपुर, डंगोह, उपरी पिरथीपुर, भद्रकाली, अभयपुर, फतेहपुर, चुरूड़ू, ब्रहमपुर, कलरूही, अठवां और स्थानीय अम्ब, बुधवार को ढांड्री, बेहड़ जसवां, नकड़ोह, रामनगर, रामपुरा, कुठेड़ा, विल्लू दी तलाई, कैलाश नगर, उपरी एंड निचला बनेहड़ा, उपरी भंजाल, अमलैहड़, सुकांली, कटौहड़ कलां, कटौहड़ खुर्द, पक्का परोह और स्थानीय अम्ब, वीरवार को नैहरी, नैहरी नौरंगा, नैहरी खालसा, संतो टिल्ला, डुक्की, गुजरेहड़ा, पठियार, लंगना, ज्वार, राजपुरा जसवां, लहाड़ा, मसलाणा, मैड़ी, सनोह, कुनेरन, थाथा बड, जीतपुर बेहड़ी और खड्ड, शुक्रवार को मुबारिकपुर, कांशीपुर, शिवपुर, बन्ने दी हट्टी, प्रभा, सलोई, कुहारछन्न, बसंतपुरा, बेहड़, बाली, छन्नी देवी, चोवार, झिझर, लोहारा, भगडाह, अम्बा दा पधर, अरडोह, अरनवाल, गुटेर, मंदोली, मावा लोहारा, ब्रिजंल, सपोरी, छतबड़, गजोह, नोहन, सथड़ू, अम्ब टिल्ला, अडोह, कनयारी, राजपुरा, जसवां, अकरोट, बागड़ू, धार गुजरां, टयाही, चकसरायं, सरोई, जबेहड़, लदेड़, लदरां, लदेहड़ चौक, घरोटा, सूरी, पलोह, गौंदपुर, कोटला, जंगोर, पनगाह, मंझियार, पपेहड़ी, पिपलू, गंथरूर, रपोह मिसरां, रपोह मछलियाणा, जम्बाड़, पोलियां परोहितां, नलोह, हलेड़, पोलियां जसवाला, मनसोह, टिक्करी, झंगोली और टिब्बी, शनिवार को अंदौरा अप्प एंड लोअर, टलबाल बदूं, कुठियाड़ी, नंदपुर, ठठल, थड़ा, लडोली, पंजोआ, कुठेड़ा खैरला, अंदौरा रोड़ और स्थानीय अम्ब में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

इसी प्रकार मैसर्ज हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटड गैस एंजैसी, मैहतपुर द्वारा सोमवार को एनएसी मैहतपुर, बसदेहड़ा, देहलां लोअर एंड अप्पर, अजौली, टाहलीवाल और नंगल बट्ट खुर्द, मंगलवार को एनएसी मैहतपुर, बसदेहड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, दुलैहड़, हीरानगर, बालेवाल, बीद्रवाल, छेत्रां, बीटन, भडियारन, गौंदपुर बूल्ला, गौंदपुर जयचंद, बेहली, बाथू और शिव मंदिर, बुुधवार को जखेड़ा, बनगढ़, मोरबाड़, भटोली, मैहतपुर गांव, मनुवाल, नंगलकलां, नंगल खुर्दललड़ी, कुंगड़त, हीरनथारन, पूबोवाल, थकारन, कुठार, पलियां, मालूवाल और मंझारन, वीरवार को एनएसी मैहतपुर, बसदेहड़ा, रायपुर, चंगर हण्डोला, टाहलीवाल, नंगलकलां, बट्ट खुर्द और बट्ट कलां, शुक्रवार को सनोली, माजरा, बीनेवाल, मलूकपुर, पूना, बहडाला, चताड़ा, जलग्रां, भड़ोलियां कलां, बडैहर, जोड़ोवाल, सासन, लमलेहड़ा, चढ़तगढ़, खानपुर, फतेहपुर, ननग्रां और उदयपुर, शनिवार को बीटन, झखेवाल, सिंगा, टाहलीवाल, बट्ट खुर्द, बाथू, गुरूपलाह और बाथड़ी घरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मैसर्ज दीपक गैस सर्विस, संतोषगढ़ द्वारा सोमवार को न्यू बस अड्डा के नजदीक, वार्ड नम्बर-4, वार्ड नम्बर-4, वार्ड नम्बर-5, वार्ड नम्बर-7, औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल, नंगल खुर्द और मनुवाल, मंगलवार को रविदास मंदिर, वार्ड नम्बर-5, वार्ड नम्बर-8, वार्ड नम्बर-9, वार्ड नम्बर-3, लालुवाल, दुलैहड़, भडियाड़ा, गौंदपुर बूल्ला, गौंदपुर जयचंद, साहूवाल, बोलेवाल, मल्लूवाल और हीरा नगर, बुधवार को कन्या सरकार महाविद्यालय, वार्ड नम्बर-2, वार्ड नम्बर-1, वार्ड नम्बर-3, वार्ड नम्बर-6, ललड़ी, कुगड़त, डग्गा, हीराथड़ा, बडेवाल, पूबोवाल अड्डा, पूबोवाल गांव, कुठार बीत, पोलियां और छतेहड़ बिड़ेवाल, वीरवार को वीरभद्र चौक, वार्ड नम्बर-1, खानपुर, ननगाड़ा पखबाला, डाडा, छत्रपुर, औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल, जटपुरा, बट जगीरा और बट खुर्द, शुक्रवार को गुपहा, कालूवा बाथड़ी, टाहलीवाल, सनोली, माजारा, राजपुर बस्ती, पंजपीर मंदिर, रामलीला मैदान, मलूकपुर, बीनेवाल, पूना, अजौली मोड़, आर्यन इलकलेव और हिमालय कॉलोनी, शनिवार को सिल्वर रॉक पैलेस, वार्ड नम्बर-8, वार्ड नम्बर-9, वार्ड नम्बर-6, वार्ड नम्बर-5, न्यू कॉलोनी, सैणी मोहल्ला, अमराली, बीटन झखेवाल, सिंगा, टब्बा बस स्टैंड, सिंगा गांव, अप्पर बाथू, शिव मंदिर, मोहल्ला रोड़ और सत्संग घर में घरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

इसी प्रकार आर्यन इंडियन ग्रामीण वितरक, बड़ूही द्वारा सोमवार को चौकी मंदिर, जोल, बैरियां, भलौण, बथुआ, सोहारी, टकोली, भिण्डला, अम्बेड़ा और तमलेहड़ा, मंगलवार को टकारला, ढंडारी, नंदपुर, ठठल और बेहड़ जसवां, बुधवार को बड़ूही, चुरूड़ू, बहेड़ी और सेरी, वीरवार को धुसाड़ा और सलूरी, शुक्रवार को पोलियां स्तोथर, दियाड़ा और दिलवां, शनिवार को भिड़ा और हम्बोली घरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार इंडियन गैस सर्विस माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा नारी, चिन्तपूर्णी और ज्वाल, मंगलवार को डूहल, भट्टवलां, बंगवलां और किन्नू, बुधवार को धर्मशाल, महंता खास, गिंडपुर और मलां, वीरवार को बडामना, बेहड़ा और भटेड़, शनिवार को धर्मशाला, महंता और खरोह, शनिवार को घंगरेट, कहानपुर, छपरोह और चिंतपूर्णी मेंघरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

इसी प्राकर भारत गैस सर्विस चिन्तपूर्णी द्वारा बुकिंग के आधार पर सोमवार को अम्बोटा, अम्बोआ, मावा कहोला, नंगल, घनारी, दियोली, सघनेई, दौलतपुर चौक, डंगोह खास, मंगलवार को ब्रहमपुर, गौंदपुर, बनेहड़ा, कुनेरन, करलूई, भंजाल, मुबारिकपुर, दौलतपुर चौक, बबेहड़, तलवाड़ा रोड़, निचला पिरथीपुर, डंगोह खुर्द, बुधवार को अभयपुर, भद्रकाली, फतेहपुर, नकड़ोह, सुंकाली, अमलैहड़, नारी, जोलो दी बड़, कैलाशनगर, दौलतपुर चौक, चिंतपूर्णी, धर्मशाला महंता, अप्पर पिरथीपुर और डंगोह खास, वीरवार को बबहेड़, बीयापुर, रायपुर मरवाड़ी, गनू, मडबाड़ा, भखेपुर, सधयाणी, दौलतपुर चौक, चलेट, भद्रकाली रोड़, डंगोह खुर्द और बैंक घर, शक्रवार को सलोह बेरी, जोह, बेह, घंगरेट, कानपुर, मुबारिकपुर रोड़, डंगोह खास और डंगोह खुर्द, शनिवार को पिरथीपुर, मैदानगढ़, बैंक घर, जोह, फकरोटी, दौलतपुर चौक, चिन्तपूर्णी और भद्रकाली रोड़ घरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि भारत गैस सर्विस बाबा बड़भाग सिंह द्वारा सोमवार को कुठेड़ा खैरला, अम्ब, अंदौर और भंजाल, मंगलवार को मैड़ी, पोलियां, परोहितां, ज्वार, नेरी, पतेहड़, सपौड़ी, गगोह, अम्ब टिल्ला, लोहारा और सलोई, बुधवार को रिपोह, चक्कसरायं, पंजोहा, थड़ा, ठठल, नंदपुर, दुसाड़ा और बड़ूही, वीरवार को मझियाड़, जुबेहड़, सूरी, लंदेड़, सोहारी, भलौण, जोल और चौकीमन्यार, शुक्रवार को मैड़ी, चिन्तपूर्णी, अम्ब और भंजाल, शनिवार को बौल, खुरवाईं, थानाकलां, छपरोह, कुरियाला और इरनियाला में घरेलू गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जाएगी जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

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