Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: हरोली विधानसभा क्षेत्र में 28 करोड़ का भूमि घोटाला : कटवाल

Una: हरोली विधानसभा क्षेत्र में 28 करोड़ का भूमि घोटाला : कटवाल

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 07:06 PM

una haroli assembly constituency land scam

भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 28 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप कि यह मामला कांग्रेस की भ्रष्टाचार संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है।

शिमला (ब्यूरो): भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 28 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप कि यह मामला कांग्रेस की भ्रष्टाचार संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लूट साबित करती है कि कांग्रेस सरकार में घोटाले अब नीति बन चुके हैं और सरकारी धन को खुलेआम निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। संजीव कटवाल ने शिमला से जारी बयान में कहा कि जिस जमीन को हिमुडा और राजस्व विभाग ने फ्लैट निर्माण के लिए खरीदा, वह वास्तविकता में खाइयों, खड्डों और प्राकृतिक नालों से भरी हुई बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी अनुपयोगी जमीन को आखिर किसने निर्माण योग्य घोषित किया? क्या यह सब कागजों पर खेल खेलकर किया गया या फिर जानबूझ कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुंचाने की साजिश रची गई? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में सरकारी एजैंसियां अब विकास के लिए नहीं, बल्कि कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल हो रही हैं।

जमीन को सर्कल रेट से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदकर सरकारी धन की बंदरबांट की गई। विजीलैंस द्वारा एफआईआर दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभिक जांच में घोटाले के पक्के सबूत सामने आ चुके हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि यह केवल जमीन मालिक का मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में अधिकारी, कर्मचारी, मूल्यांकन करने वाले लोग और फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले वरिष्ठ अफसर भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बताना होगा कि क्या यह घोटाला सत्ता के इशारे पर हुआ और किन-किन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी निभाई? उन्होंने आरोप कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से भ्रष्टाचार की जननी रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!