  भारी बारिश के बाद ऊना जिला प्रशासन अलर्ट, टोल फ्री नंबर भी किया जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Aug, 2025 08:54 AM

ऊना। ऊना जिले में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ अनेक विकास परियोजनाएं भी बाधित हुई हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है, किंतु फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान जनता की सुरक्षा और व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन पर केंद्रित है।

उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण सतर्कता और तत्परता के साथ मैदान में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद, जलशक्ति, विद्युत, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों की टीमें फील्ड में तैनात हैं। सड़कों को बहाल करने, जलभराव और मलबा हटाने तथा प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी है।

उपायुक्त ने आज लालसिंगी और समूरकलां समेत विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान और डीआरडीए के परियोजना अधिकारी के.एल. वर्मा भी उनके साथ रहे।

जतिन लाल ने कहा कि जिला प्रशासन हर समय जनता के साथ खड़ा है और जन सुरक्षा प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1077 पर तुरंत संपर्क करें, जहां से त्वरित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, नदी-नालों से दूर रहें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

