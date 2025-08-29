जिला ऊना में हुए सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 जुलाई को ऊना-अम्ब नैशनल हाईवे पर ख्वाजा (बसाल) में जिस युवक राकेश कुमार उर्फ गग्गी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिनदिहाड़े मर्डर कर दिया गया था, उस मामले में एक माह बाद अब पंजाब...

ऊना (सुरेन्द्र शर्मा): जिला ऊना में हुए सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 जुलाई को ऊना-अम्ब नैशनल हाईवे पर ख्वाजा (बसाल) में जिस युवक राकेश कुमार उर्फ गग्गी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिनदिहाड़े मर्डर कर दिया गया था, उस मामले में एक माह बाद अब पंजाब पुलिस ने एक गैंगस्टर को पकड़ा है। खुद डीजीपी पंजाब ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है।

डीजीपी पंजाब की तरफ से जारी की गई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि एक बड़ी कार्रवाई के दौरान संगठित अपराध में शामिल एक गैंगस्टर विपन कुमार निवासी बस्सी मुड़ा, भागपुर मंदिर होशियारपुर को पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्कफोर्स पंजाब ने पकड़ा है। आरोपी से एक देसी कट्टा (32 बोर पिस्तोल) तथा 6 जिंदा कारसूत भी पकड़े हैं। इस संबंध में पुलिस थाना सिटी खरड़ में केस दर्ज किया गया है।

डीजीपी पंजाब के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह उन शूटर्ज में से एक था, जिन्होंने 27 जुलाई को ऊना के ख्वाजा (बसाल) में एक युवक पर गोलियां दागी थीं। इस घटना में अरनियाला के राकेश कुमार उर्फ गग्गी की मौत हुई थी। पंजाब पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने इसे गैंगवार माना है और प्रतिशोध भावना से की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने गैंगस्टर लाडी भज्जल उर्फ कूनर, मोनु गुज्जर (रवि बलाचौरिया गैंग) के साथ बब्बी राणा (सोनु खत्री गैंग) का भी उल्लेख किया है।

ऊना पुलिस की एसआईटी खरड़ पहुंची

उधर, ऊना पुलिस की एसआईटी भी खरड़ पहुंची है। बताया जा रहा है कि ऊना पुलिस पहले ही पंजाब पुलिस के साथ सम्पर्क में थी और दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा था। ऊना पुलिस के एसआईटी के प्रमुख एएसपी सुरेन्द्र शर्मा टीम के साथ पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्कफोर्स पंजाब (एजीटीएफ) के साथ लगातार सम्पर्क में और आरोपी से कुछ ओर सुराग लेने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस अहम आरोपी को ट्राजिंट रिमांड पर ऊना लाया जाएगा तथा उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

रिमांड पर ऊना लाया जाएगा आरोपी

मर्डर मामले में ऊना पुलिस के एसआईटी के प्रमुख एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने माना कि मर्डर की गुत्थी सुलझाने में एक बड़ी सफलता मिली है। हिमाचल पुलिस ने ही पंजाब पुलिस को काफी इनपुट दिए थे। एजीटीएफ पंजाब पुलिस के साथ लगातार सम्पर्क में थी और अब जाकर होशियारपुर का शूटर पकड़ा गया है। उसने माना है कि वह मर्डर में शामिल था। उसे रिमांड पर ऊना लाया जाएगा और सिलसिलेवार इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाया जाएगा।