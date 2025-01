Bilaspur: पुलिस ने CCTV की मदद से ढूंढ निकाला बरमाणा से चोरी हुआ ट्रक, आरोपी भी गिरफ्तार

पुलिस थाना बरमाणा के अंतर्गत डैहर चौक से चोरी हुए एक ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया। यहीं नहीं, पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

बिलासपुर (बंशीधर): पुलिस थाना बरमाणा के अंतर्गत डैहर चौक से चोरी हुए एक ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया। यहीं नहीं, पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को ट्रक ऊना के बड़ूही में सड़क किनारे खड़ा हुआ मिला। आरोपी ने तेल खत्म होने के बाद ट्रक को यहां खड़ा कर दिया था और उसकी बैटरी भी एक कबाड़ी को बेच दी थी। पुलिस संबंधित सामान को भी कबाड़ी से कब्जे में ले लिया है।

मामले के अनुसार ट्रक के मालिक मनेंद्र सिंह ने 21 दिसम्बर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका ट्रक 20 दिसम्बर की रात को बरमाणा के डैहर चौक पर खड़ा किया गया था, लेकिन अगले दिन जब वे वहां पहुंचे तो ट्रक गायब था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जगह-जगह लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाले तो पता चला कि ट्रक ऊना की तरफ गया है। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को बड़ूही में बरामद कर लिया। जब पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाले तो आरोपी की एक धुंधली तस्वीर सामने आई।

जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 35 वर्षीय नदीम माेहम्मद निवासी रौड़ा सैक्टर बिलासपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के चोरी की अन्य घटनाओं में भी संलिप्त होने की शंका है, जिसके चलते उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले बताया कि पुलिस थाना बरमाण की टीम द्वारा मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

