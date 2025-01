Kullu: केलांग-उदयपुर रूट पर HRTC बस का ट्रायल सफल, वीरवार से शुरू होगी सेवा

जिला मुख्यालय केलांग से उदयपुर के लिए 2 सप्ताह बाद निगम की बस सेवा शुरू होगी। बुधवार को एचआरटीसी केलांग ने उदयपुर तक बस का ट्रायल किया, जो सफल रहा।

मनाली (सोनू): जिला मुख्यालय केलांग से उदयपुर के लिए 2 सप्ताह बाद निगम की बस सेवा शुरू होगी। बुधवार को एचआरटीसी केलांग ने उदयपुर तक बस का ट्रायल किया, जो सफल रहा। अब वीरवार को निगम ने बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। बसों के आवागमन से घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय केलांग आने में आसानी होगी। अभी तक लोग टैक्सी में सफर करने को मजबूर थे, लेकिन अब बस सेवा शुरू होने से उन्हें भारी-भरकम किराए से निजात मिलेगी।

बता दें कि विधायक अनुराधा राणा ने एचआरटीसी प्रबंधन को सड़क की स्थिति जांचने व बेहतर होने पर बस सेवा शुरू करवाने की बात कही थी, जिसके बाद निगम ने बस का ट्रायल किया। केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक आयुष उपाध्याय ने बताया कि केलांग से उदयपुर के बीच वीरवार को एक बस चलाई जाएगी। बस केलांग बस अड्डे से सुबह 11 बजे उदयपुर के लिए निकलेगी और 2 बजे के करीब उदयपुर से केलांग आएगी। केलांग-उदयपुर रूट पर बस संचालन होने से पट्टन घाटी के लोगों को काफी राहत मिलेगी। घाटी के ग्रामीण दोरजे, केसंग, दिनेश, विपन शासनी, दलीप व सुनील ने बस सेवा शुरू करने के लिए विधायक अनुराधा राणा सहित एचआरटीसी केलांग का आभार जताया है।

