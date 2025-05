Kangra: आरएस बाली ने किया ऐलान, टांडा मेडिकल काॅलेज में 8 करोड़ की लागत से बनेगा वर्किंग वूमैन होस्टल

Edited By Vijay, Updated: 17 May, 2025 07:09 PM

पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल टांडा में 8 करोड़ की लागत से वर्किंग वूमैन होस्टल का निर्मित किया जाएगा।

नगरोटा बगवां (दुसेजा): पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल टांडा में 8 करोड़ की लागत से वर्किंग वूमैन होस्टल का निर्मित किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग स्कूल को स्तरोन्नत कर नर्सिंग काॅलेज निर्मित किया जाएगा। इस पर 2 करोड़ 7 लाख की राशि व्यय की जाएगी जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 2 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यह बात शनिवार को उन्होंने टांटा मेडिकल काॅलेज में नर्सिज वीक कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए कही।

स्वास्थ्य संस्थान की रीढ़ होती नर्सिंग स्टाफ

आरएस बाली ने नर्सिंग स्टाफ किसी भी स्वास्थ्य संस्थान की रीढ़ होती हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ को हरसंभव सुविधा मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए आवश्यक नर्सिंग स्टाफ तथा अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त और नवीनतम मशीनों से लैस होने के उपरान्त यह स्वास्थ्य संस्थान लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने में मील पत्थर साबित होंगे। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घरों से दूर या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप, अतिरिक्त निदेशक डॉ. मेजर अवनिंद्र कुमार, एसडीएम मुनीष शर्मा, स्टेट प्रैजीडैंट नर्सिस भावना ठाकुर, नर्सिंग प्रैजिडैंट मोनिका राणा, नोडल ऑफिसर निर्मल, मीरा भाटिया, पवना,नर्सिज और प्रशिक्षु नर्सिस मौजूद रहीं।

कलेड़ को मिली बस सुविधा, 12 गांवों को होगा लाभ

आरएस बाली ने कलेड़ में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि इस बस के चलने से विभिन्न पंचायत के लगभग 12 गांवों को सुविधा मिलेगी। बस टंग से रमेड़, पौड़ खोली होते हुए 53 मील तक जाएगी। उन्होंने स्थानीय पाठशाला में जल्द शौचालय बनाने के निर्देश दिए।

रजियाना में नए ट्यूबवैल का उद्घाटन

आरएस बाली ने रजियाना में गांव वासियों के साथ मिलकर नवनिर्मित ट्यूबवैल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा गांव को नया ट्यूबवैल मिल जाने से इसका लाभ गांव के चार गांवों के सैंकड़ों लोगों को होगा और उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यहां ओवर हैड वाटर टैंक और हैंड पम्प और रास्ते का कार्य करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर आरटीओ मनीष सोनी, बीडीओ लतिका, अधिशासी अभियंता राजीव शर्मा, विवेक ठाकुर, कमल चैधरी, बीडीसी अध्यक्ष अंजना कुमारी, रवीन्द्र सैनी, हजारा सिंह, कर्म चंद, विपिन कुमार, सुरेश कुमार, प्रधान संतोष कुमारी, उपप्रधान राज कुमार और ग्रामीण मौजूद रहे।

