  • Himachal: श्रीखंड यात्रा के रास्ते भेड़-बकरियां चराने निकले थे व्यक्ति... फिर अचानक हुआ रहस्यमयी हादसा

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Sep, 2025 09:45 AM

three shepherds were found dead in kunsha on their way to shrikhand yatra

हिमाचल प्रदेश के निरमंड तहसील के रहने वाले तीन भेड़ पालकों की मौत हो गई। वे अपनी भेड़ों को चराने के लिए श्रीखंड पर्वत के रास्ते पर निकले थे। तीनों की मौत श्रीखंड यात्रा के बेस कैंप सिंहगाड़ से काफी ऊपर, कुंशा में हुई।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के निरमंड तहसील के रहने वाले तीन भेड़ पालकों की मौत हो गई। वे अपनी भेड़ों को चराने के लिए श्रीखंड पर्वत के रास्ते पर निकले थे। तीनों की मौत श्रीखंड यात्रा के बेस कैंप सिंहगाड़ से काफी ऊपर, कुंशा में हुई।

इनकी पहचान डिनु राम (45), पवन देव (31) और बजारू राम (58) के रूप में हुई। तीनों निरमंड तहसील के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे। वे करीब एक हफ्ते पहले अपनी भेड़-बकरियों को चराने के लिए घर से निकले थे। जब उनके परिवारों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं लगा, जिससे उन्हें चिंता हुई और वे उनकी तलाश में निकल पड़े।

कुंशा पहुंचने पर तीनों भेड़ पालक मृत पाए गए। उनके शव एक साथ मिले। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आए। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

डीएसपी चंद्रशेखर कायथ ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तीनों शवों को निरमंड लाया जा रहा है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत ठंडे मौसम या ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है, क्योंकि यह इलाका काफी ऊंचाई पर है।

यह खबर सुनकर पूरे निरमंड में शोक की लहर है। तीनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के कारणों का खुलासा हो सके। यह घटना ऊंचे पहाड़ों पर काम करने वाले भेड़ पालकों के जीवन की चुनौतियों को दर्शाती है।

