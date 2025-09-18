Una: विदेश भेजने के नाम पर 3 लोगों से कर दी लाखों की ठगी

विदेश भेजने के नाम पर आए दिन सामने आ रहे ठगी के मामलों में 2 और मामले जुड़ गए हैं। पुलिस ने 2 मामलों में 3 लोगों की शिकायत पर एक ही आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

अम्ब (अश्विनी): विदेश भेजने के नाम पर आए दिन सामने आ रहे ठगी के मामलों में 2 और मामले जुड़ गए हैं। पुलिस ने 2 मामलों में 3 लोगों की शिकायत पर एक ही आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बंडबक्शी टकोली गांव निवासी विशाल शर्मा पुत्र राजपाल और अम्ब निवासी अजमेर सिंह पुत्र स्व. प्रकाश चंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वे विदेश जाने की चाहत में 2 अगस्त, 2022 को मोहाली स्थित एक विदेश भेजने वाले ग्रुप के कार्यालय पहुंचे थे। वहां कंपनी मालिक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उन्हें कनाडा में फूड पैकिंग के कार्य पर भेज देगा, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 3.5 लाख रुपए खर्च आएगा। शिकायतकर्त्ताओं के अनुसार उन्होंने शुरूआत में 5-5 हजार रुपए गूगल पे के माध्यम से दिए।

इसके बाद विशाल शर्मा ने शेष 3.45 लाख रुपए चैक के जरिए तथा अजमेर सिंह ने 3.45 लाख रुपए नकद कार्यालय में जमा करवाए। इस तरह दोनों ने मिलकर कुल 7 लाख रुपए आरोपी को दिए। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें न तो विदेश भेजा और न ही पूरी रकम लौटाई। सिर्फ 1.30 लाख रुपए वापस किए गए, जबकि शेष 2.20-2.20 लाख रुपए अभी तक नहीं लौटाए हैं। एक अन्य दर्ज मामले में दिनेश सिंह निवासी मुबारिकपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जनवरी, 2024 में मोहाली स्थित उक्त कम्पनी के मालिक से मिला था। आरोपी ने उसे कनाडा में फूड पैकिंग का काम दिलाने का झांसा दिया और इसकी एवज में 5.30 लाख रुपए की मांग की। शिकायतकर्त्ता ने पहले 5 हजार गूगल पे के माध्यम से और फिर 5.25 लाख बैंक नैफ्ट से आरोपी के खाते में जमा करवा दिए लेकिन भुगतान के बाद न तो उसे कनाडा भेजा गया और न ही उसकी रकम लौटाई गई। बार-बार कंपनी के दफ्तर जाने के बावजूद उसे सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। बाद में दिसम्बर, 2024 में पता चला कि कंपनी का कार्यालय ही बंद हो चुका है। एसएचओ अम्ब अनिल उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने दोनों शिकायतों के तहत जीरो एफआईआर के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु थाना फेज-1 मोहाली को भेज दिया है।