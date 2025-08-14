मंडी में पसरा मातम: सो रही महिला को सांप ने डसा...अस्पताल में तोड़ा दम

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Aug, 2025 11:00 AM
एक दुखद घटना में, मंडी जिले के नेला वार्ड नंबर 4 के कल्यार गाँव में एक महिला की साँप के काटने से मौत हो गई। मृतका की पहचान कौशल्या देवी पत्नी गोपाल पालु के रूप में हुई है, जो भरौन गाँव की रहने वाली थीं।
यह घटना बुधवार रात को हुई जब कौशल्या देवी अपने घर में सो रही थीं। अचानक उन्हें अपने कमरे के भीतर एक साँप ने काट लिया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उन्हें पास के मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 6 बजे उनकी मृत्यु हो गई।
कौशल्या देवी का परिवार अत्यंत गरीब है और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ बनकर टूट पड़ी है। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है। गांववालों ने बताया कि कौशल्या देवी एक बहुत ही मिलनसार और मेहनती महिला थीं।