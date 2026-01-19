Una: परिवार गया था घर से बाहर पीछे से चोरों ने दे दिया बड़ी घटना को अंजाम,सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

उपतहसील जोल के हारसा गांव में शनिवार रात को चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 86 हजार रुपए नकदी और आभूषणों सहित करीब 14 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

जोल (नरेन्द्र): उपतहसील जोल के हारसा गांव में शनिवार रात को चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 86 हजार रुपए नकदी और आभूषणों सहित करीब 14 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक विकास चंद पुत्र सरवन सिंह परिवार सहित किसी निजी काम से बाहर गए हुए थे।

इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने-चांदी के गहने और मैडीकल स्टोर में नकदी तथा अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। जब रविवार को वापस घर आए तो मकान के ताले टूटे देखे तो घटना की जानकारी पुलिस चौकी जोल को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरैंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। थाना प्रभारी बंगाणा रोहित चौधरी ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।