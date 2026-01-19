Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: परिवार गया था घर से बाहर पीछे से चोरों ने दे दिया बड़ी घटना को अंजाम,सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Una: परिवार गया था घर से बाहर पीछे से चोरों ने दे दिया बड़ी घटना को अंजाम,सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 03:58 PM

the family was out of the house when thieves broke in and committed a major crim

उपतहसील जोल के हारसा गांव में शनिवार रात को चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 86 हजार रुपए नकदी और आभूषणों सहित करीब 14 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

जोल (नरेन्द्र): उपतहसील जोल के हारसा गांव में शनिवार रात को चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 86 हजार रुपए नकदी और आभूषणों सहित करीब 14 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक विकास चंद पुत्र सरवन सिंह परिवार सहित किसी निजी काम से बाहर गए हुए थे।

इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने-चांदी के गहने और मैडीकल स्टोर में नकदी तथा अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। जब रविवार को वापस घर आए तो मकान के ताले टूटे देखे तो घटना की जानकारी पुलिस चौकी जोल को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरैंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। थाना प्रभारी बंगाणा रोहित चौधरी ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!