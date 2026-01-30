B.Ed पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! हिमाचल में 624 पदों पर निकली शिक्षकों की भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

Himachal Sarkari Naukri: हिमाचल में नौकरी पाने के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल, सरकार ने राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी के तहत गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों (HPRCA Teacher Recruitment...

Himachal Sarkari Naukri: हिमाचल में नौकरी पाने के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल, सरकार ने राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी के तहत गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों (HPRCA Teacher Recruitment 2026) की भर्ती शुरू कर दी है। इसके लिए एचपीआरसीए हमीरपुर ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 624 पदों पर भर्ती निकाली गई है।

30,000 रुपए होगी सैलरी

यह भर्ती मार्च 2026 से 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के सरकारी फैसले का हिस्सा है। कुल 624 पदों में 312 अंग्रेजी और 312 गणित के शिक्षक शामिल हैं। इन पदों पर जो भी शिक्षक चयनित होंगे, उनको नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। नियुक्ति फिक्स मानदेय के आधार पर होगी, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को 30,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा, जो केवल 10 माह के शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, पदोन्नति या पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। हालांकि, सरकारी कार्यों के लिए यात्रा करने पर नियमों के अनुसार टीए और डीए मिलेगा। नियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच साल निर्धारित की गई है और इस दौरान शिक्षकों को किसी भी सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल में तैनात किया जा सकेगा।

आवेदन और चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होंगे और 21 फरवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इन पदों पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर होगा, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।



