Una: पुलिस चैकिंग के दौरान गाड़ी के डैशबोर्ड से 1.85 ग्राम चिट्टा बरामद

टाहलीवाल (गौतम): हरोली क्षेत्र के अंतर्गत बाथड़ी में पुलिस ने नशीला पदार्थ चिट्टा बरामद किया है। पुलिस थाना टाहलीवाल के हैड कांस्टेबल सोडी राम पर आधारित पुलिस टीम ने यातायात चैकिंग के दौरान बाथड़ी में गढ़शंकर पंजाब की तरफ से आ रही एक गाड़ी जिसे दविन्द्र सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी गांव करयाम जिला नवांशहर पंजाब चला रहा था।

पुलिस टीम ने गाड़ी की चैकिंग के दौरान डैशबोर्ड से 1.85 ग्राम नशीला पदार्थ चिट्टा बरामद किया। इस संदर्भ में आरोपी दविन्द्र सिंह के खिलाफ नशा अधिनियम एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। एसपी ऊना अमित यादव ने मामले की पुष्टि की है।