Kullu: भुंतर में रेहड़ी संचालकों ने निकाली रौष रैली, नगर पंचायत सचिव पर लगाए गंभीर आरोप

कुल्लू (संजीव): कुल्लू जिले की नगर पंचायत भुंतर में हाल ही में रेहड़ी फड़ी वालों पर की गई कार्रवाई को लेकर हंगामा मच गया है। रेहड़ी संचालकों ने नगर पंचायत सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भुंतर बाजार में एक रोष रैली निकाली और नगर पंचायत कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया।

रेहड़ी संचालकों का कहना है कि वे पिछले 35 वर्षों से यहां पर कारोबार कर रहे हैं और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नगर पंचायत सचिव उनकी आजीविका छीन कर उनके पेट पर लात मार रहे हैं। वे नगर पंचायत सचिव द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत मानते हैं और नगर पंचायत से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए विशेष स्थान की व्यवस्था की जाए ताकि भुंतर शहर की सुंदरता बनी रहे और उनका रोजगार भी सुरक्षित रहे।

नगर पंचायत भुंतर के सचिव हर्षित शर्मा का कहना है कि यह कदम भुंतर शहर को साफ रखने के उद्देश्य से उठाया गया है और प्रशासन के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। रेहड़ी संचालकों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा ताकि भविष्य में उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े।

वहीं नगर पंचायत प्रधान मीना ठाकुर ने कहा कि रेहड़ी फड़ी वालों को हटाने के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि यदि वे इन लोगों को हटाना चाहती हैं तो पहले उनके रोजगार की व्यवस्था करें, साथ ही उन्होंने कूड़े की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार से शीघ्र कूड़ा डंपिंग साइट की व्यवस्था करने की अपील की।

