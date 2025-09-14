Main Menu

रेलवे टनल निर्माण के दौरान हुआ हादसा: टेलहैंडलर मशीन पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, ऑप्रेटर घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Sep, 2025 11:45 AM

stone fell from hill on telehandler machine operator injured

भानुपल्ली-बैरी रेलवे प्रोजैक्ट में उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत मेहला में बन रहे रेलवे टनल में देर रात बड़ा हादसा पेश आया। गत रात्रि मेहला टनल में जा रही टेलहैंडलर मशीन पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गया, जिससे मशीन का ऑप्रेटर बुरी तरह से घायल हो गया।...

स्वारघाट, (रोहित): भानुपल्ली-बैरी रेलवे प्रोजैक्ट में उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत मेहला में बन रहे रेलवे टनल में देर रात बड़ा हादसा पेश आया। गत रात्रि मेहला टनल में जा रही टेलहैंडलर मशीन पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गया, जिससे मशीन का ऑप्रेटर बुरी तरह से घायल हो गया। उसे एम्बुलैंस के माध्यम से रात को एम्स बिलासपुर ले जाया गया। ऑप्रेटर की पहचान नरेंद्र सिंह पुत्र सुख राम गांव करमाला डाकघर स्वाहण तहसील श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। नरेंद्र सिंह मेहला में टनल निर्माण का कार्य कर रही कंपनी में बतौर टेलहैंडलर मशीन ऑप्रेटर कार्यरत है।

गत रात्रि जब वह कार्य करने के लिए टनल के अंदर अपनी मशीन लेकर जा रहा था तो पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गया, जोकि मशीन की खिड़की को तोड़ते हुए ऑप्रेटर की सीट तक अंदर आ गया। हादसे के तुरंत बाद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नरेंद्र सिंह को तुरंत मशीन से बाहर निकाला गया और एम्बुलैंस के माध्यम से उपचार के लिए एम्स बिलासपुर ले गए। नरेंद्र सिंह का एम्स में उपचार चल रहा है। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

