Chamba: कश्मीरी मोहल्ला में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला, लोगों में दहशत का माहौल

Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2024 11:44 AM

चम्बा शहर के चौगान वार्ड के कश्मीरी मोहल्ले में एक मासूम पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे की दाहिनी टांग व शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव हुए हैं।

चम्बा (रणवीर): चम्बा शहर के चौगान वार्ड के कश्मीरी मोहल्ले में एक मासूम पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे की दाहिनी टांग व शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव हुए हैं। कुत्ते के काटने से घायल हुए बच्चे को परिजन मेडिकल काॅलेज चम्बा में इलाज के लिए ले गए, जहां डाॅक्टरों ने उसे एंटी रैबीज वैक्सीन लगा दी। डाॅक्टरों ने एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ एंटी रैबीज सीरम लगाने की भी सलाह दी है।

बताया जा रहा है कि बच्चा घर के बाहर निकला ही था कि आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तथा परिजन मौके पर पहुंचे तथा बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक कुत्ते ने उसे कई जगहों पर काट लिया था। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैय्यर ने कहा कि मामले की की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया, ताकि कुत्ते को पकड़कर शहर से बाहर खदेड़ा जा सके। अधिकतर कुत्तों को टीका लगा दिया गया है।

पहले भी कुत्तों के हमले का शिकर बन चुके हैं 50 लोग

इससे पूर्व भी चम्बा शहर में करीब 50 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद सभी ने एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई है, लेकिन अब दोबारा से कुत्ते के आतंक से शहर में डर का माहौल है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here