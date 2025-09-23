Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: बुजुर्ग मां पर दराट से हमला करने वाला आरोपी बेटा काेर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

Una: बुजुर्ग मां पर दराट से हमला करने वाला आरोपी बेटा काेर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

Edited By Vijay, Updated: 23 Sep, 2025 06:49 PM

son accused of fatally attacking mother sent on 3 days police remand

पुलिस थाना अम्ब के तहत गांव नंदपुर में बुजुर्ग मां पर दराट से हमला करने के आरोपी बेटे को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने आरोपी का 25 सितम्बर तक पुलिस रिमांड हासिल किया है।

अम्ब (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के तहत गांव नंदपुर में बुजुर्ग मां पर दराट से हमला करने के आरोपी बेटे को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने आरोपी का 25 सितम्बर तक पुलिस रिमांड हासिल किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को शराब पीने के आदी बेटे ने बुजुर्ग मां (65) पर दराट से हमला कर दिया था।

गंभीर रूप से घायल हुई मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका छोटा बेटा करीब 3 माह पहले भारतीय सेना से रिटायर हुआ है जाेकि शराब पीने का आदी है। वह दिन को नशे की हालत में घर पहुंचा और आते ही गाली-गलौच करने लगा। समझाने के बावजूद भी वह बार-बार परिवार को दराट से काटने की धमकी देता रहा। कुछ देर बाद उसने कमरे से दराट निकाला और उस पर वार कर दिया।

बचाव करने के बावजूद बुजुर्ग महिला को बाजू में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर अवस्था में वह किसी तरह घर से बाहर निकलकर सड़क किनारे स्थित दुकान पर पहुंची, जहां स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डीएसपी अम्ब डाॅ. वसुधा सूद ने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!